El autismo que vive con nosotros.

Al menos debería. Tenemos que realizar un esfuerzo más grande todavía para acercarnos a las personas autistas, que muchas veces están estigmatizadas por la sociedad. Desde el Concello de Cangas se quiere realizar este acercmiento tratando de visualizar la enfermedad a través del color azul, el que adornaba ayer el consistorio.

Aurora Prieto está inquieta y se mueve

Aurora Prieto, la concejala de Esquerda Unidad, está inquieta. No es ella una política que se dedique solo a comparecer en el gobierno y no se esconde en absoluto. No anda ella con paños calientes ni se refugia en trinchera alguna. Hay quién la toma como un verso suelo dentro del gobierno, pero verso, al fin y a cabo. Ella formó parte del anterior gobierno, sufrió los menosprecios de los que tenía como socios de coalición política y después dimitió para pasar al grupo de concejales no adscritos. No le importó; es más sacó rédito político de su osadía. Así que ahora no está dispuesta a dejarse menospreciar otra vez por los mismos.

Josechu, el cura milagreiro de Bueu

El cura de Bueu, conocido por el nombre de Josechu, es, por Dios, un párroco muy milagreiro. Comentan en los foros que consiguió poner de rodillas en un templo católico a antiguos militantes del BNG, totalmente descreídos. Fue en el transcurso de una de esas muchas excursiones que Josechu organiza sin nocturnidad, pero con alevosía. Y poco a poco, con sus risas y sonrisas va haciendo apostolado. ¡Ya ven que para este menester hay que tener más táctica que el propio Guardiola y Ancelotti juntos.

