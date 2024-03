Mucho ojo para que no se nos trague la tierra.

Hay que andarse con mucho ojo por este mundo, especialmente en lugar de A Retirosa, en la parroquia canguesa de Coiro. Como uno se despiste puede ser engullido por la tierra por culpa de ese socavón en medio de la calzada. Menos mal que están nuestros protectores civiles para avisarnos. Ahora solo resta que los que mandan ordenen repararlo rápido.

Nos tomamos un día de descanso para "procesionar"

Para los despistados que no se hayan enterado, el día de Sábado Santo no hay periódico. Una tradición que los plumillas agradecemos especialmente para tomarnos un pequeño (y merecido) respiro. Como estamos en Semana Santa vamos a “procesionar”... Bien en alguna de las estaciones de penitencia religiosa o también de camino a comprar el roscón o las monas de Pascua. Cada uno a lo suyo. No se olviden que el Domingo de Resurrección volvemos a los quioscos y mientras tanto estamos en la web farodevigo.es.

Nunca llueve a gusto de todos, pero a veces el disgusto es unánime

Es bien cierto ese dicho que reza que nunca llueve a gusto de todos. Pero creemos que en esta ocasión bien se puede decir que está lloviendo a disgusto de todos. Al menos por estos lares. Para todas esas personas que llevan tanto tiempo trabajando con ilusión y ganas para las procesiones de la Semana Santa es un verdadero varapalo. Y para otros, digamos que un poco más descreídos, que no van a las procesiones pero sí procesionan con rumbo a las playas y chiringuitos el disgusto no es menor. Cada uno llora por donde le duele.

