Posando con orgullo.

No es para menos posar con este orgullo porque el alumnado de forestales del Obradoiro de Emprego de Moaña, después de clases teóricas y de una preparación práctica, ya ha saltado a los ríos Barranco, Freixa y A Fraga y a sus lavaderos para comenzar con los trabajos de limpieza y dejar a la vista este patrimonio.

Más de una hora con Mario

Hay que reconocer que el portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, puede llegar a inspirar muchas páginas desde su soledad en la última bancada del salón de sesiones que le fue asignada, muy a su pesar. Pero se hace escuchar, incluso se le teme en su discurso en donde no para de aludir al rodillo de la alcaldesa para reivindicar que su objetivo es el bien de Moaña. No le falta razón a Mario Rodríguez en el apoyo que dio en el último pleno al recurso de la empresa concesionaria del Servicio de Axuda no Fogar para no asumir la segunda prórroga porque con tanta inflación, las cuentas en los contratos públicos no salen ni a los mejores economistas. Pero tampoco hay que quitarle la razón a la regidora, Leticia Santos, cuando asegura que ella está para defender los intereses del Concello. Difícil dilema. Queda en tablas.

Europa habla de morosidad, ¿y de Moaña?

No podemos más que sorprendernos de la celebración que dice la Plataforma de la Morosidad de que el reglamento contra la morosidad haya ampliado de 30 a 60 días el plazo de pago general, si incluye un período de certificación. Aquí, hay industrias del naval de Moaña afectadas por impagos de astilleros que llevan más de 10 años para que les paguen y nadie lo resuelve.

