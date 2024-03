Un mural a favor de Palestina

En un lugar casi escondido, pegados a uno de los muros de las naves de Córdoba, en Cangas, hay carteles de toda clase que indican la apuesta por Palestina. Son de vivos colores y dicen mucho.

Sin noticias de José Enrique Sotelo (PP)

Es que llevamos una racha. No somos capaces de escuchar la voz de José Enrique Sotelo en el pleno. ¿Se acuerdan de quién es, no?. Sí, el líder del PP de Cangas, que parece haber dado un paso al lado. Pero no se equivoquen. En silencio, aún tiene mando y plaza en el partido, su partido desde hace muchos años.

