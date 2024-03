La Guardia Civil abre diligencias por la presunta agresión de una mujer a su pareja en Domaio

La Guardia Civil confirma que abrirá diligencias de oficio por los sucesos ocurridos en la noche del jueves en un bar de la parroquia de Domaio en el que presuntamente una mujer agredió a un hombre, según consta en el parte de la Policía Local. Hasta el lugar acudió la patrulla de la Policía Local y una ambulancia, pero finalmente él no necesitó ser evacuado.

Está por confirmar si son pareja sentimental. En el caso de serlo, las diligencias se llevarían como un delito de lesiones por violencia doméstico (de género es contra la mujer); de no serlo, porque hay versiones contradictorias, sería investigado como un delito de lesiones leves. Por el momento no hay denuncia si bien la mujer confirmaba ayer a este medio que sí son pareja sentimental, pero que fue ella la agredida, que en el bar no ocurrió nada, fue en casa de ambos en donde fue golpeada sábado y domingo, con el resultado de dos costillas fracturadas, aunque no presentó denuncia.

Suscríbete para seguir leyendo