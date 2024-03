Cangas registra 28 denuncias menos de mujeres por violencia aunque suben las órdenes de alejamiento

En contra de la tendencia en Galicia, con un incremento del 7,6% de víctimas de violencia de género en el año 2023, que se cerró con 7.438 lo que suponen, más de 20 denuncias de mujeres por maltrato al día, en O Morrazo el número de denuncias de mujeres víctimas de violencia bajó con respecto al año anterior, al menos en el partido judicial de Cangas, según el balance del Consejo General del Poder Judicial.

Durante el año pasado 124 mujeres denunciaron en Cangas ser víctimas de violencia de género, frente a las 156 del año anterior. De éstas 109 son mujeres de nacionalidad española y 15, extranjeras. Todas las denuncias fueron interpuestas con atestado policial por las propias mujeres y en 14 de los casos por intervención directa policial. No hay denuncia familiar, tampoco parte de lesiones aportado directamente en el juzgado. El balance de cifras apunta a que 25 de las mujeres que presentaron denuncia se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar como testigos, 22 de ellas españolas y 3 extranjeras. Las órdenes de protección también bajaron de las 46 del año 2022 a 34, todas ellas a instancias de la víctima (32 españolas y 2 extranjeras con 31 hombres españoles denunciados y 3 extranjeros). Ninguna fue inadmitida, pero 23 sí fueron aceptadas y 11 denegadas. El año anterior se cerró con 0 inadmitidas, pero fueron más las denegadas que las aceptadas con 24 frente a 22.

Pese al descenso en las órdenes de protección, el balance de 2023 sí que confirma un aumento en las medidas dictadas de alejamiento del agresor a la víctima, en este caso 21 frente a las 13 que se registraron en el año 2022. Se mantienen las mismas medidas judiciales de prohibición de comunicación, con 22 dictadas en el partido judicial de Cangas, sin embargo, no hay medidas de prohibición de volver al lugar del delito, cuando en 2022 hubo 9 y sí que aparecen tres medidas de suspensión de tenencia de uso de armas, cuando el año anterior se saldó con cero. El total de medidas penales judiciales de protección y seguridad de las víctimas fueron 44 y ninguna de naturaleza civil cuando en 2022 hubo seis, tres medidas de suspensión del régimen de visitas, dos de suspensión de guarda y custodia y una de prestación de alimentos.

Por tipos de delitos, hay un total de 149 casos ingresados en el partido judicial de Cangas, afortunadamente ningún homicidio. La mayoría -114 son por lesiones y malos tratos; 11 contra la integridad moral y 12 contra la intimidad y el derecho a la propia imagen. Se registraron 8 delitos por quebrantamientos de condenas y 4 por quebrantamiento de medidas.

En los procesos por delitos hubo 22 conformidades y 28 personas enjuiciadas y condenadas, de las que 24 son españoles y 1 extranjero. Resultaron absueltas tres personas, todos ellos españoles y ningún extranjero. El número de personas enjuiciadas subió con respecto a 2022 cuando el año se cerró con 22 condenados, de los que 18 fueron españoles y ningún extranjero, y cuatro resultaron absueltos. Todos los enjuiciados y condenados son hombres. En ninguno de los años figuran mujeres.

La relación de la víctima con la persona denunciada por violencia de género fue en un caso de cónyuge; 9 de excónyuge, 8 de relación afectiva y 16 de relación ex afectiva. En el balance de 2023 no aparecen menores tutelados, fruto de denuncias de violencia y figuran 73 sobreseimientos provisionales, 71 de los cuales por no resultar justificada la perpetración del delito y 2 por no haber autor conocido y determinado. Bajaron en tres los sobreseimientos con respecto a los 26 de 2020 por no resultar justificado el delito.

Suscríbete para seguir leyendo