Aguín reconoce que Aviturga no trabaja con el intercambio de casas y que no está regulado

La presidenta de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Dulcinea Aguín, reconoce que en su agrupación no trabajan con la modalidad de intercambio de casas de vacaciones que en O Morrazo, sin estar en contra de esta oferta, preocupa a los responsables de la Asociación de Aloxamentos Turísticos TodoMorrazo por su falta de regulación. Si bien fomenta un turismo sostenible viviendo en una casa como un vecino más de la localidad, también implica riesgos de seguridad ya que las relaciones entre particulares ofrecen menos garantías en términos de derecho de consumo, indica el presidente de TodoMorrazo, Borja Brun. Esta falta de regulación en el intercambio de casas para viajar también la confirma Dulcinea Aguín. Turismo de Galicia, dependiente de la Presidencia no podía precisar ayer la situación de regulación de esta modalidad de turismo.

La presidenta de Aviturga manifiesta que en estos momentos ya se están preparando para la Semana Santa, que en el caso de las viviendas de uso turístico no hay temporadas porque trabajan todo el año, pero sí es cierto que en Semana Santa se mueven más, aunque dependerá del tiempo. Este año cae muy pronto, en la última semana de marzo.

Desde Aviturga confirman el crecimiento de las viviendas de uso turístico en la comarca con 622 en Cangas, 370 en Bueu y 195 en Moaña, entre casas y pisos, sin desglosar ya que el concepto de uso turístico lo engloba todo. pero dice que crece a un ritmo del 15% anual. Defiende el aumento de estas viviendas frente a las críticas de que dejan el mercado sin alquiler ordinario, sobre todo en las zonas más turísticas y, por lo tanto, sin acceso fácil a una vivienda. Asegura que es lógico que un propietario de una vivienda, que se ha sacrificado para comprarla, no la destine para el alquiler ordinario por la falta de seguridad jurídica de la nueva Ley de Vivienda. Explica que con un alquiler de larga duración, el propietario tiene que asumir, con esta nueva ley, una situación de vulnerabilidad del inquilino si se queda en paro con hijos y asumir 30 meses sin pagar el alquiler: “La vulnerabilidad de una familia no puede asumirla el propietario de la vivienda, sino la administración”. Por eso considera que es la propia Ley de la Vivienda, que aprobó el Gobierno de España, la que ha llevado a retirar viviendas del mercado de alquiler: “No puede ser que los propietarios de las viviendas en alquiler tengan que asumir la vulnerabilidad de la sociedad”. Y en esa situación se dan casos de propietarios que dan de alta sus viviendas para uso turístico para que no figuren vacías y sean castigadas por la nueva ley, pero no funcionan como tal. Los propietarios pagan la tasa que obliga a que, al menos, las alquilendos días al año, pero no la destinan habitualmente a uso turístico. La tasa suponen 60,98 euros al año, a lo que hay que añadir otros gastos como el del seguro de Responsabilidad Civil.

Con respecto a la carga fiscal, señala que el importe va en función de la renta de cada uno, el rendimiento del capital inmobiliario. Aguín reconoce que en Galicia el 87% de los dueños de las viviendas de uso turístico siguen siendo pequeños propietarios, no empresas. Defiende este sector y asegura que ciudades como Vigo “con un 20% de su parque inmobiliario cerrado”, no puede ser considerada ciudad tensionada para el alquiler de vivienda, como permite establecer la Ley y que supone poner topes al alquiler. “Con ese porcentaje de vivienda cerrada no se puede solicitar ser zona de mercado residencial tensionado”, señala la presidenta de Aviturga, una asociación que en breve retomará su central de reservas Vitgal, creada en 2019, pero que interrumpió la pandemia y que ahora ha sido sometida a un cambio radical. Esta central permitirá a sus asociados pagar un porcentaje simbólico por su uso para las reservas frente al 15% que cobran los grandes portales turísticos