El PP critica a Malvido por perder ayudas y falta de mantenimiento de edificios públicos

El PP critica a la concejala de Obras y Servicios, la socialista Iria Malvido tras pedir a Infraestructuras que no confunda más a la población con la circunvalación. Recuerda que el acuerdo plenario de remitir a la Xunta que Cangas no quería variar el trazado de la vía exterior se tomó en noviembre y que ella no lo envió hasta febrero. La acusa de no hacer nada, de perder subvenciones. Los populares recuerdan que el gobierno de Cangas tiene cinco dedicaciones, cuatro de ellas exclusivas así que le piden que cumpla con su trabajo. Insisten en que Cangas está abandonada, que no hay mantenimiento de los edificios municipales, que no se recoge la basura todos los día ni se baldea y le pide a Iria Malvido que remita los expediente de los vertidos de residuales al mar, que explique el desbroce de los caminos y por qué se pierden subvenciones cuando hay cinco sueldos.