Una canción para los “cabaleiros” del ‘Villa de Pitanxo’

Un poema de la integrante del Coro María Soliña, Beatriz Fernández, recordando y homenajeando a los 21 marineros fallecidos en la tragedia del ‘Villa Pitanxo’ se ha convertido en una canción contra el olvido que la coral estrena este sábado en el Concerto Sacro en la iglesia de Bueu.

“Vinteún cabaleiros” es el título de un poema escrito por Beatriz Fernández, en las navidades del año pasado, para recordar y homenajear a los 21 fallecidos en el naufragio del barco pesquero ‘Villa de Pitanxo’ ocurrido en febrero de 2022. Este sábado, en el Concerto Sacro de música vocal por Semana Santa que se celebra desde las 20.30 horas en la iglesia parroquial de Bueu, el poema se materializará en una canción que pondrá sobre el escenario el Coro María Soliña de Cangas, del que la autora es integrante.

“Desde hace 20 años escribo un poema en Navidad para regalárselo a mis familiares y amigos, que recoge algunas de las cosas que ocurrieron durante todo el año. Yo soy hija, nieta y hermana de marineros y sé que a la gente del mar esta tragedia le afectó muy de cerca. En esa Navidad pensé en lo triste que debían ser esas fechas para las familias de los fallecidos, por eso les dediqué el poema”, apunta la propia autora. Reconoce que no se esperaba que se convirtiese en una canción. Fue la directora actual del coro, Gena Balado, la que por sorpresa le puso música a la obra. “Cuando la ensayamos por primera vez no me lo creía. Además se nos ponía un nudo en la garganta”, desvela.

Con su estreno en el concierto de este sábado, el Coro María Soliña espera homenajear a los fallecidos y ayudar a que lo ocurrido no se olvide en un momento en el que los familiares están reclamando justicia. Desde el coro se pusieron en contacto con seres queridos de los que perdieron su vida en el ‘Villa de Pitanxo’ para invitarles a acudir a la actuación del sábado. “Estrenar en una iglesia en el concierto sacro nos parece el mejor escenario posible”, añade Fernández.

Además del Coro María Soliña, en el festival del sábado actúan también la Coral Areas Gordas, la Coral Lestonnac junto al Coro de Cela y la agrupación Gestus Vocalis.

La letra del poema en recuerdo a la mayor tragedia que sufrió el sector del mar en Galicia en cuatro décadas reza de la siguiente forma:

Vinteún cabaleiros

galopando en cabalo de ferro,

medo na gorxa,

mar de escuridade e de xeo.

Vinte máis un non voltaron,

o corazón de sal sempre cheo.

Agardamos no peirao eternamente

como enterno é o frío e o inverno.

A auga nos dá a vida

como tamén nola arrebata.

Auga de mar polas veas,

auga salada nas bágoas.

Non quedaredes sen voz,

fóra a cobardía e a falacia.

Polas rúas do mar

vinteún cabaleiros de prata.