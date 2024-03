Ríos aclara que el Concello no puede gestionar las barras de las comisiones de fiestas

La concejala de Turismo y Promoción Económica de Moaña, Coral Ríos, ante el malestar de la Asociación de Hosteleiros que insisten en seguir reclamando una ordenanza de barras a su favor, pese a que en la última reunión del jueves parecía que habían aceptado que no se podía elaborar en las condiciones que ellos pedían, aclara que el Concello no puede meterse en las barras de las fiestas de las comisiones patronales. Coral Ríos asegura que en la reunión se habló del calendario de eventos que se van a elaborar a lo largo del año, muchos de ellos conjuntos, y que en los organizados por el Concello van a seguir con el pacto de darles las barras, pero con contrapartidas ayudando en eventos “no sólo que el Concello ponga todo y ellos las barras”.

Deja claro que lo que no pueden el Concello es meterse en las barras de las fiestas patronales en las parroquias: “Lo que ellos quieren es que regulemos las barras de los otros eventos que no organiza el Concello y ya le dijimos que no vamos a hacer ordenanza porque ya hay ley en este sentido y lo que habría que hacer es cumplirla y que todas las personas con las barras en los eventos tengan sus autónomos y estén dados de alta”.

Añade que en este sentido no hay que hacer una ordenanza más, lo que se mantiene es el pacto que hay con ellos para darles las barras de los actos que organiza el Concello como el Intercéltico y otros festivales, “pero no podemos meternos en las barras de otras fiestas locales ya que el Concello no organiza las fiestas católicas y de santos. No nos vamos a meter en las del Carmen o Samertolaméu porque esas barras son las que dan el dinero a las comisiones para celebrar las fiestas”. En este sentido, dice que la Asociación es la que tendrá que negociar con las comisiones de cada fiesta si les otorgan las barras. “Es una locura que pidan que el Concello gobierne esto. Yo no puedo gobernar en tu casa y tú la mía”, dice la concejala respondiendo a las críticas de los hosteleros que consideran que necesitan una ordenanza ante lo que consideran una competencia desleal de gente que viene de fuera del sector montando barras y vacían los locales de hostelería.

Coral Ríos dice que además, poner la ordenanza que la Asociación de Hosteleiros pide es un problema porque siempre “vendrá alguien con más poderío económico y acabará pasando como con los chiringos de Costas que siempre hay alguien con más dinero y meterse en los chiringos de Moaña. Se quedarían con las barras. Según la ley no podríamos impedir que venga gente de fuera”. La concejala cree que la asociación se está equivocando y pensó que en la reunión lo habían entendido bien, pero se ve que al día siguiente cambiaron.