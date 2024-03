La gente es solidaria, más de lo que se supone.

Ya ven, no importa a qué hora. Era de noche y la Unidad de Doación de Sangue, que estaba en Bueu, seguía funcionando con la eficacia de un vampiro benéfico, que saca sangre para repartirla entre los demás. Y continuará estos días por la comarca de O Morrazo para que el pueblo luzca su lado más solidario.

Ocho años de retraso ininterrumpido

Lleva Cangas y, por lo tanto, la comarca, ocho años de retraso con respecto a otros concellos gallegos en la construcción del Centro Integral de Saúde. Ocho años dándole, unos y otros, la vuelta a todo, poniendo pegas a cualquier propuesta, retrasando el confort sanitario de O Morrazo de una manera que los vecinos no se merecen. Ocho años sin terrenos que ceder al Sergas. Y para desgracia de todos los cangueses, tampoco hay Plan Xeral, y por eso tampoco hay unos terrenos en los que se pueda construir directamente el CIS, sin que antes pase por una modificación de las actuales Normas Subsidiarias, que ese es otro calvario. Y, mientras todo esto sucede, por parte de todos, algunos piensan que lo más adecuado es gastar el dinero en la compra del Bosque Encantado. Que esa solución pasa por una cesión gratuita al Concello de Cangas. Y para más Inri, en O Hío el Sergas tiene unos terrenos que los tiene a monte. Esos donde se iba a construir el centro de salud Aldán-O Hío. Pues si los que gobiernan la Xunta consideran que no debe construirse, que devuelvan los terrenos al Concello o piensen en algo relacionado con la salud que se pueda instalar allí. No es tan difícil. Lo que no se puede es poner una vela y otra al diablo.