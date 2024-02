48.515 morracenses están llamados a votar hoy en 76 urnas para decidir el gobierno de Galicia

Jácome, de DO, satisfecho pese a no ser llave: "Van a cambiar las cosas"

El alcalde de Ourense y presidente de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, se ha mostrado satisfecho con el escrutinio tras asegurar que si bien no han podido subir todo lo que querían para ser llave en la Xunta de Galicia, su formación "ya está dentro -del Parlamento- y van a cambiar las cosas".

En una primera valoración provisional desde un céntrico hotel ourensano, Jácome ha explicado que, de confirmarse el resultado, el escaño de DO es algo "tremendamente significativo" porque "a partir de aquí van a cambiar las cosas".

"Este diputado es tremendamente significativo porque a partir de aquí van a cambiar las cosas, no tan rápido como creíamos, pero lo que sí está claro es que van a cambiar y este diputado demuestra todo", ha proclamado Jácome, acompañado en todo momento del núcleo duro del partido, el candidato Armando Ojea y el resto de la formación.

Armando Ojea, que será diputado, porta una llave gigante tras conocer los resultados de DO. / Rosa Veiga (Europa Press)

En un repaso por los resultados del partido, ha recordado que cuando empezaron en 2001 pensaban cambiar las cosas, algo que no se pudo hacer hasta 2019, con la entrada de DO en la alcaldía. "Y ahora en la Xunta no entramos siendo llave para cambiar las cosas pero sí para conseguirlo dentro de muy poco tiempo", ha insistido.

El candidato, Armando Ojea, ha citado un proverbio chino "que dice que un primer paso es la mitad del camino y efectivamente esta entrada en el Parlamento de Galicia es un primer paso".

Para el candidato Ojea, el escaño supone "un salto cualitativo" ya que evidencia que han ido progresando después de no haber concurrido en los anteriores comicios, porque "por primera vez tenemos representación en una nueva institución".

Las caras en la sede son de alegría, desde que pasadas las 21:00 horas se dio a conocer el escaño que han celebrado con brindis y pinchos.