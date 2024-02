Contra todo pronóstico, los datos de empleo en la comarca de O Morrazo se cerraron en 2023 con una subida de un 1%. Un aumento que coincidía en una época en la que se genera empleo, sobre todo en el sector servicios, que es la Navidad. El primer mes de año se cierra con otro dato que no aporta muchas explicaciones de lo que sucede en el mercado laboral: hay tres personas menos apuntadas al Inem. Contratas con el hecho de las cifras de Galicia, de las que ayer hacía alarde el presidente en funciones de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Resulta que el desempleo bajó en un -9,62%, es decir, Galicia tiene 13.947 personas menos en paro que hace un año: cayó en las cuatro provincias, en las siete grandes ciudades en todos lo sectores de actividad, liderando el descenso la industria.

Estos datos a nivel de Galicia no se puede extrapolar a la comarca de O Morrazo. Aquí parece que toco sigue igual. Que baje el paro en tres personas en enero no convence a nadie de ninguna política laboral. Si es verdad que en Cangas baja el paro pasa de 1.446 personas a 1.438, 8 personas menos inscritas en las listas del Inem que en diciembre. El Moaña es dónde menos se nota esta tendencia al descenso del paro, con 1096 desempleados, 23 personas más que en el último mes del pasado año: mientras que Bueu el paro se redujo en 5 personas, dejando un listado de 526 trabajadores inscritos en el Inem. Marín logra bajar el paro en 23 personas ; lo que la sitúa con un total de 1.118 parados. No son resultados ni para que presuman los concellos ni tampoco la Xunta de Galicia.

En la Industria, que es el sector donde hace hincapié la Xunta, Cangas mantiene a 136 personas en el paro, Moaña a 141, Bueu a 53 y Marín a 116. Por sectores, el agrícola y pesquero deja 65 parados, Moaña, 39 y Bueu, 42 , mientras que Marín cierra con 50 desempleados en este sector.

En e el sector servicios, la cifra deja 3.053 desempleados, de los que 790 están en Moaña 884 en Marín, 10046 en Cangas y 371 en Bueu. Los concellos apenas tienen competencia para modificar el mercado laboral. Las políticas de empleo no van mucho más allá de contrataciones a través de los planes de la Diputación de Pontevedra o de la Xunta de Galicia.

Por otra parte, sigue sin abrirse al público la nueva oficina del Inem en Cangas, ubicada en la avenida de Lugo.