Medio siglo currando en el Virxe de Milagrosa de Bueu, ¿qué mayor argumento para su bien ganada jubilación? Encarnación Gómez Garrido empezó como estudiante, entró al acabar sus estudios en la cocina del colegio y las labores de limpieza al servicio de las Hijas de la Caridad y acabó estos días labores en portería y en el comedor del centro. ¿Cuánta gente habrá visto pasar por sus aulas en esos 50 años en que tantos afectos acumuló por su carácter? No es extraño que en su despedida, todo el alumnado y profesorado le hiciera un pasillo, a cuyo final le esperaba su nieta, alumna del mismo centro, con un ramo de flores. ¡Qué veloz pasó el tiempo, Encarnación!

La ley de Protección de datos y la de Transparencia

Creo que nos estamos pasando con la protección de datos. Con esta ley se puede ver situaciones tan absurdas como que no se nos facilite a la prensa los teléfonos de las comparsas que participan en el Carnaval en O Morrazo. Cuando ellas son las primeras en querer que sepamos de su existencia, de que van a salir a la calle disfrazadas otra vez ente entroido. Esta ley se lleva a rajatabla, sin embargo cuando se trata de aplicar los mandatos de la de Transparencia, no cumple casi nadie. Las actas de los plenos y otra documentación que debe ser expuesta no lo está.