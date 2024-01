Santos: “Es insólito que tras 111 semanas de protesta vuelvan a faltar médicos”

Las decenas de vecinos que se concentran semana tras semana desde hace 111 ante la Casa do Mar de Moaña recuperaron ayer la periodicidad dominical de sus protestas tras los cambios de fecha por los festivos navideños. La alcaldesa, Leticia Santos (BNG) volvió a tomar la palabra para considerar “insólito que un gobierno no escuche a una villa que explica desde hace 111 semanas lo que necesita. Necesitamos los mismos servicios médicos que en 2020. Estamos en 2024 y en vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás”.

En este sentido, lamenta que tras tantas protestas “volvamos a sufrir la falta de médicos de familia por no cubrirse las vacantes. Hay 2.800 personas que no tienen este médico, lo que es muy grave porque la atención primaria es la puerta de entrada a la salud pública”. Aludió también a que en las últimas semanas, cuando falta un pediatra por que realizó guardia en el hospital, el otro especialista en medicina infantil “tiene la orden de derivar las urgencias de los menores que no son sus pacientes, directamente, al Álvaro Cunqueiro. Así es normal que estén colapsadas las urgencias hospitalarias”.

En este sentido la alcaldesa se queja de que “una villa como Moaña, con casi 20.000 habitantes y una población infantil muy numerosa, no tenga ni siquiera dos pediatras a jornada completa, pues uno está a media jornada”.

En cuanto al resto de la protesta tanto la regidora como el representante de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, volvieron a exigir el regreso del servicio de urgencias a la Casa do Mar de Moaña. Esta es la petición que arrancó las concentraciones hace más de dos años, pues el servicio está centralizado en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas desde abril de 2020. “La Xunta debe saber que Moaña no está dispuesta a aguantar más mentiras en sanidad”, concluyó la regidora nacionalista a falta de poco más de un mes para las próximas elecciones autonómicas.

Los concentrados volvieron a entonar lemas como “Coa nosa saúde non se xoga” o “Urxencias xa!”, como hacen cada semana.