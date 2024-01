Desembarco contra los pellets en la playa de Nerga

La mañana en la playa de Nerga fue ajetreada. El buen tiempo y la sensibilización con el medio ambiente propiciaron un desembarco de personas que acudían no solo a retirar plástico normal del arenal, que se veía abundante, sino que iban persiguiendo los pellets que llegaron a las costas de Cangas el sábado, de ese contenedor que cayó del carguero “Tocano” en las costas de Portugal, a mediados de diciembre y que poco a poco fueron salpicando la costa gallega. Del barco cayeron concretamente 6 contenedores, uno de ellos con las 1.000 bolsas de pellets o bolitas de plástico de 25 kilos cada una. En el mar se esparcieron 25.000 kilos de microplástico que son los que están llegando a las playas.

Nada más conocerse que los primeros pellets habían sido vistos en Nerga y Viñó, empezaron a funcionar las redes sociales. El club de Buceo Rías Baixas de Aldán pedía que se compartiera el siguiente mensaje: “1ªlimpieza de pellets en Nerga, Viñó y Barra. Hoy domingo 7 a las 15.00 horas baja mar. Interesados traer guantes y 2 bolsas plásticas escritas con lugar y día. Al terminar se avisa al 112 para la recogida de residuos. Gracias”. Y la convocatoria tuvo éxito. Antes de las 15.00 horas algunos voluntarios ya estaban en Barra recogiendo pellets, no mucho, porque este material contaminante, consistente en bolitas milimétricas, era escaso y se encontraba disperso en Nerga, que en Barra, Viñó y Melide ya no se encontró nada. Pero el grueso de esta fuerza de voluntarios llegó a la turística playa de Nerga a las 15.00 horas. Había que aprovechar la bajamar para localizar mejor esas bolitas contaminantes, que tanta preocupación están produciendo en el municipio. Alrededor de 50 personas se acercaron al citado arenal provistos del material aconsejado por el Club Buceo Rías Baixas y “peinaron” la arena. Aunque se aconsejaba que no fuera mucho, porque era otra forma de dañar el hábitat.

Desde el Buceo Rías Baixas de Aldán se repartió malla para elaborar piezas para tamizar la arena y recoger las pequeñas bolas. Asegura el miembro de este club, Manu Millán, que en el norte de Galicia, se están utilizando utensilios de doble malla para recoger los microplásticos y también se aconseja no remover mucho la arena. Ayer, este primer desembarco, encontró 40 bolitas. Manu Millán está convencido de que aparecerán más conforme lleguen las corrientes adecuadas y por eso considera que hay que anticiparse. Lamenta que no exista coordinación con las autoridades, por ejemplo, no entiende que la Consellería do Mar negara la presencia de este materia en la ría de Vigo y entiende perfectamente la preocupación del gobierno local respecto a la recomendación hecha de que no acuda la gente a recoger el pellet porque no se sabe cómo se puede manipular y por su alto nivel de contaminación. Asegura que es lógico que el Concello trate de alertar a los vecinos de que puede ser peligroso este voluntariado, pero considera que a falta de un protocolo de actuación, hay que intervenir antes de que sea más tarde.”Nosotros estamos dando malla para que los vecinos construyan herramientas para el cribado y ya aconsejamos que la gente acuda provista de guantes. No entiende que, otra vez, como fue con el Prestige o con la COVID haya tanta desinformación y la poca que hay sea tan contradictoria. La gente tiene que estar preparada para actuar.

Entre los que acudían a Nerga a trabajar en la ingrata tarea de recoger plásticos y pellets se repartía la información que iba llegando a través de las redes sociales, entre la que figuraban los días y horas de las “quedadas” para limpiar las playas y las recomendaciones. Se pedía que se llevaran guantes impermeabilizantes duros, mascarillas, bolas de plástico o capachos, tapices y coladores para recoger, ponerse en contacto con los concellos y asociaciones de la zona para hacer acopio del material en un punto único. El material que teneis entre las manos es un aditivo utilizado en la fabricación de plásticos, por lo que no es plástico puro en sí. Se trata de una fórmula patentada de la cual no se aportó información. Hasta donde se sabe, es un esabilizador UV para hacer los plásticos más resistentes a estas radiaciones”.

Sin Protección Civil

Al final, no hubo en la playa de Nerga presencia de efectivos del Grupo Municipal de Emergencias de Cangas para recomendar que no se llevara a cabo la limpieza del arenal mientras se supiera cómo hacerlo, porque se estaban enfrentando a un material muy contaminante, que podía ser peligroso para la salud. La alcaldesa accidental de Cangas, la socialista Iria Malvido insistía en que era la Xunta de Galicia la competente en la retirada de las playas de este material, según el protocolo del plan Camgal, (Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia), que activó la Xunta en nivel 1, ya que se trata de material contaminante, no de residuos sólidos. Así que, de momento, el Concello de Cangas está con las manos quietas; además apunta que no llegó ninguna comunicación de la Xunta de Galicia para colaborar en nada. Ayer unos vecinos aseguraban haber visto a trabajadores de Tragsa recogiendo bolitas de la playa de Viñó, mientras la Consellería del Mar negaba el sábado la llegada de este material a la Ría de Vigo.

Las bolitas llegan a Sálvora y el Parque sigue el Plan Camgal

Era previsible que estas dominutas bolitas de plástico, que casi escapan al ojo humano, fueran llegando al litoral de Galicia, de forma progresiva, desde que cayeran del mercante “Tocano” el pasado 8 de diciembre, frente a las costas portuguesas, al perder seis contenedores, entre ellos el que contenía las mil bolsas con los 25.000 kilos de estos microplásticos.

El Parque Nacional de las Illas Atlánticas no se ha salvado. El sábado se detectaban las primeras bolitas en Ons y ayer en Sálvora. Lo que están llevando a cabo en el Parque es la recogida de los plásticos por parte de sus agentes y se almacenan para que se los lleve un gestor autorizado. En este caso no se ha activado el plan contra la contaminación del Parque Nacional porque ya está en marcha el Plan Camgal, activado por la Xunta en su nivel 1, si bien fuentes consultadas echan en falta que estando implicado otro país, como Portugal, y el vertido afecta también a otras comunidades, desde el Estado no se hubiera activado el Plan Estatal de Protección de las Riberas del Mar contra la contaminación, conocido como Plan Ribera.

Este Plan complementa los Planes Territoriales establecidos por las Comunidades Autónomas, con el objetivo de asegurar la coordinación en las actuaciones de lucha contra la contaminación en la costa, particularmente en aquellos casos en que más de una comunidad autónoma se vea afectada o cuando se requiera la intervención de medios de otros Estados.

Cambiar contenedores por bidones

Por el momento, no ha trascendido nada sobre la ubicación del contenedor caído frente a Portugal, para analizar con las herramientras del Plan Camgal hacia donde dirigen las corrientes marinas los restos de pellets. Expertos en la materia entienden que el traslado de material plástico no debería seguir realizándose en contenedores, sino en bidones, para que, en caso de caída al mar, no rompan, como ahora ocurrió.

Por lo de pronto, la Consellería de Mar , que ayer desplegó un operativo de agentes para revisar las dunas del Parque Natural de Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixán para detectar y retirar posibles pellets, no tiene previsto llegar con su personal hasta las playas de O Morrazo “pero nuestra intención es apoyar allí en donde nos soliciten y hagan falta”. En Ons, es el personal del Parque quien se encarga de la retirada, ya que por el momento han aparecido en pequeñas cantidades.