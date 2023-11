“Me entristece ver a jóvenes con ideas retrógradas y caducas”

Con 18 años cumplidos en junio, Rihanna Currás está llamada a ocupar un papel protagonista en la vida política de Moaña. El primer paso lo ha dado poniéndose al frente de la nueva agrupación local de Xuventudes Socialistas, en cuya presentación, este pasado fin de semana, se vio arropada por altos cargos de Vigo que lideran el partido como la presidenta del PSOE en Galicia y nueva senadora, Carmela Silva; el secretario provincial y nuevo diputado en Madrid, David Regades; y la diputada autonómica, Leticia Gallego, además del presidente de Xuventudes de Galicia, Xurxo Gallego. El secretario local y concejal en la corporación, Mario Rodríguez, destaca de Currás su proactividad, muy política y con ideales claros, implicada en la defensa de la igualdad. Rihanna Currás se define como una persona implicada, resolutiva y mediadora.

–¿Cómo se ve el PSOE desde la juventud?

–Creo que no es algo universal, pero desde mis ojos, jóvenes desde luego, observo esperanza. El PSOE es un partido con mas de 140 años de historia, por lo que me transmite tranquilidad, además de proyectos progresistas y ambiciosos que se cumplen. Me entristece observar que hay personas jóvenes que tienen ideas retrógradas y caducas, pero creo firmemente que son una minoría, el PSOE es el único partido que nos asegura un buen futuro.

–¿Se ve en el futuro en el Congreso, Parlamento o Diputación como dijo Regades en la presentación de las Xuventudes en Moaña?

–En estos momentos no me lo planteo, soy muy joven y mi ambición política es únicamente aportar mi granito de arena para construir el futuro que quiero tener.

–Con Mario Rodríguez el PSOE pasó de tres a un concejal en Moaña. ¿A que lo atribuye?

–No puedo opinar sobre lo que no viví (no fue en la lista electoral porque no tenía los 18 años), lo que sé es que Mario cogió el timón del partido a muy poco tiempo de las elecciones y, pese a eso, con trabajo, sacó adelante un proyecto firme que defiende de verdad a los vecinos y vecinas de Moaña logrando casi 2 concejales. De lo que sí sé es del PSOE de Moaña de ahora y del futuro, somos un equipo fuerte, unido, profesional y con ilusión que trabaja por los vecinos y las vecinas y que somos los únicos capaces de hacer de Moaña el lugar que merecen.

–¿Cuáles son sus proyectos al frente de Xuventudes?

–Como dije en mi intervención en el acto de constitución de las XSG-Moaña, trabajaremos para los jóvenes en todas las facetas que nos preocupan, educación, cultura, ocio, feminismo o diversidad.

Con implicación y constancia estoy segura de que conseguiremos nuestros objetivos.–¿Qué falta en el PSOE de Moaña?

–Quizás mejorar nuestra área de comunicación pues observamos que el mensaje que queremos trasladar no siempre se refleja de manera fiel. Somos un Partido de trabajadores y trabajadoras y nuestro tiempo está limitado por las obligaciones diarias que tenemos que asumir en nuestros centros de trabajo, de estudios, etc. En todo caso, anuncio que el equipo del PSOE de Moaña es el mejor en el panorama político municipal: formación, preparación, experiencia profesional, dedicación… los vecinos y vecinas tienen que darnos la oportunidad de gobernar en el Concello; queremos mejorarlo, gobernar para todas y todos, hacer de Moaña la capital de la comarca.

–¿Dispuesta a comerse el mundo?

–No creo en el individualismo, sí que todo el mundo aporta lo que pueda, a lo que sí estoy dispuesta para lograr grandes objetivos.

–Una frase en política que le haya impresionado

–Hay una cita que me gusta mucho, que además considero muy adecuada teniendo en cuenta los tiempos, es de Jose Luis Rodríguez Zapatero: “ A cada insulto que recibamos, nosotros una propuesta, a cada descalificación una idea y a cada exageración una sonrisa.”

–Un calificativo para definir a Pedro Sánchez

–Se me ocurren muchos adjetivos con los que definirlo pero si tuviese que escoger uno sería: resolutivo. Es el único capaz de sacar adelante un proyecto de país que beneficie a todos y todas.

–Usted es muy activista del movimiento trans

–Como joven progresista defiendo los derechos del colectivo lgtb de forma férrera. Los derechos del colectivo son un pilar fundamental en el que trabajamos desde XSG.Moaña.