Una cadena de moañeses rodea la Casa do Mar y redobla el pulso por las urgencias tras 100 semanas

“Moaña es una villa de más de 19.000 habitantes y no tiene un Punto de Atención Continuada (PAC) porque nos lo tienen secuestrado en Cangas. Esta es la triste realidad que tenemos que padecer”. Estas son las palabras con las que al alcaldesa Leticia Santos inició ayer por la mañana el discurso en la concentración para reclamar el servicio de urgencias centralizado en Cangas desde abril de 2020. Se cumplían 100 semanas de concentraciones ininterrumpidas y para conmemorarlo asistieron cientos de vecinos que rodearon una Casa do Mar cerrada por carecer de servicio médico las noches, los sábados, los domingos y festivos.

La lluvia no desanimó a los asistentes. Algunos convirtieron los paraguas en improvisadas pancartas. El grupo de gaitas ‘Os Muiñeiros’ puso la nota musical y tras la cadena humana con la ría de Vigo como telón de fondo la regidora recordó que “primero esperamos a que mejorase la situación epidemiológica por la pandemia. Después a que el Sergas revisase sus protocolos para adaptar la Casa do Mar y devolver el PAC y ahora ya no hay excusas que poner. Lo que hay es una falta clara de voluntad de la Xunta de Galicia para devolvernos nuestro PAC”.

Muchos asistentes convirtieron sus paraguas en pancartas

Tras los cánticos habituales como “Coa nosa saúde non se xoga” y “Urxencias xa”, la alcaldesa del BNG asegura que no se van a resignar a “esperar por el nuevo centro de salud –en construcción en los terrenos de Sisalde– para recuperar las urgencias. La Xunta dice que estará abierto en un año y medio, pero la realidad es que las obras ya estuvieron un mes paradas”, lamentó. Calcula que “desde 2020 y hasta contar con el nuevo centro de salud pasarán 5 años sin urgencias y eso es algo que no podemos consentir”.

La alcaldesa aseguró a los presentes que son “un referente en todo el país porque nadie estuvo 100 semanas de protesta por ninguna causa” y apeló al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. “Si les molestan estas protestas tienen la solución en su mano. Si llegamos un domingo y el centro de salud está abierto y funcionando, iremos a tomar un vermú para celebrarlo”. Mientras tanto, prometió que la Mesa da Sanidade convocaría la concentración número 101 el próximo domingo “porque no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la sanidad pública”.

En cuanto a la cadena humana, decenas de personas, cogidas de las manos, rodearon el inmueble de la Casa do Mar viendo hacia el exterior. Entre ellos estaban representantes de la Plataforma en Defensa da Sanidade y del gobierno municipal. Otro grupo formó una segunda cadena exterior para unir los cánticos y no faltaron los que rodearon el edificio caminando mientras duró el acto simbólico.

A lo largo de estas cien semanas, más allá de las concentraciones dominicales, se organizaron otros actos como manifestaciones en el centro de la villa, en Domaio o caminando hasta el centro de salud de Cangas. También se trasladaron las concentraciones al frente de la delegación de la Xunta en Vigo o ante el Parlamento de Galicia.

Con la cadena humana de ayer los concentrados manifestaron su intención de redoblar su desafío por este problema y de seguir adelante con los actos de protesta.

El vecino de Tirán Amable Santos leyó un poema ante los presentes muy contundente y con estrofas como: “Cen consecutivas semanas / Todas elas insuficientes/ de protestas e manifestacións/ para os señores mandatarios/ que non nos oien nin atenden a razóns”.