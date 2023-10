El aparcamiento disuasorio de Domaio excava 9.000 m3 de roca y abrirá en el primer trimestre del año

La Consellería de Infraestructuras tiene previsto que las obras de ampliación del aparcamiento disuasorio de Domaio, en Moaña, en las que la Xunta invierte 884.000 euros, puedan concluir en el primer trimestre de 2024, como así confirmó la titular de carreteras, Ethel Vázquez, en la visita que realizó ayer a las obras, junto a la PO-551, cerca de la rotonda del puente de Rande, sobre el antiguo aparcamiento que tenía 28 plazas y que ahora pasará a ofrecer 75, tres de las cuales con cargador para vehículos eléctricos. Ethel Vázquez estuvo acompañada por los representantes del gobierno local de Moaña Daniel Costas, Xosé Melón y Kevin González; y ediles del PP, encabezados por el portavoz, Javier Carro.

El aparcamiento tendrá 2.000 metros cuadrados de superficie que se lograrán con la eliminación de un montículo o peña con eucaliptos que ha hecho que se trate de una de las actuaciones más complejas de entre las obras de aparcamientos disuasorios de la consellería en la zona.

Tal y como indicó Ethel Vázquez, se trata de eliminar 9.500 metros cúbicos de roca, de los que restan unos 3.000. De 15 metros de altura de la peña ya se han eliminado hasta los 3 metros, con una novedosa máquina de martillo picador vibrante sin necesidad de voladuras que afecten a la circulación, como tampoco a la planta frigorífica Fandicosta, a unos metros de distancia hacia abajo junto al mar. Así lo explicó también el ingeniero encargado de las obras, Ricardo López Escapa, gran conocedor de los proyectos de infraestructuras viarias en la comarca al haber participado en la construcción del corredor do Morrazo y posterior desdoblamiento en autovía.

Con cámaras de vigilancia

Ethel Vázquez indica que con este tipo de obras lo que busca la Xunta es favorecer alternativas de movilidad, más verdes, más cómoda ya que los usuarios pueden acudir al aparcamiento con su coche particular y hacer uso de otro coche compartido o el transporte público. El aparcamiento contará con iluminación, con 10 luminarias led, y de videovigilancia, con 6 cámaras. Al mismo tiempo, se dotará de nuevo refugio a la parada de autobús existente. Ethel Vázquez indicó que los trabajos de excavación continuarán a los largo de este mes y del que viene y que a partir de entonces continuarán las obras de drenaje, que incluyen 13 sumideros conectados a 6 pozos nuevos y 3 existentes; y con la explanación de cara a ll remate del aparcamiento, que incluye carriles de circulación interior de sentido único, con un ancho mínimo de 3 metros. Para facilitar los desplazamientos peatonales, se abrirá una franja perimetral de 1,5 metros de ancho.

Con respecto a la construcción del otro aparcamiento disuasorio anunciado por la Consellería de Infraestructuras hace unos meses también en Domaio, pero en esta ocasión dentro de la Autovía do Morrazo, en el acceso a San Lorenzo, Ethel Vázquez indica que se sigue trabajando paralelamente a la espera de los infomes sectoriales y del proyecto constructivo. Añade que se irá avanzando de forma progresiva y que si se optó primero por el otro de Domaio, junto a la PO-551. Fue porque ya estaba en disposición.

“Avanzaremos con el proyecto de la variante de Cangas cuando haya trazado de consenso”

La construcción de la variante de Cangas es también la eterna obra pendiente de la Xunta en Cangas, que se intentó en su momento cuando estaba Agustín Hernández al frente de la Consellería de Infraestructuras y Ethel Vázquez era su segunda. Por eso que como técnica experta conoce bien la situación de este proyecto que llegó a estar a exposición pública. Ayer en Domaio aseguraba que desde su departamento apuestan por realizar infraestructuras que no supongan problemas y con consenso: “Por lo tanto cuando haya ese consenso en ese trazado que en los últimos meses no se dio, avanzaremos”. La conselleira entiende que las infraestructuras son para resolver problemas, no para crear conflictos, como dice que “comprobamos en los últimos meses al ver que no estaban de acuerdo con el trazado. Tampoco vimos un trazado alternativo que sea coherente con los condicionntes técnicos en materia de estradas”.