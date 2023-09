El FICBueu premia la “cruda energía” de “Mar infinito” y la sutil “Mi madre y yo”

Una historia sobre una mujer estadounidense de 70 años, que de repente descubre que la medicación que necesita para que su corazón siga funcionando se ha encarecido de una forma inasumible, y la de una madre que se enfrenta al momento en el que debe dejar irse a su hija para que siga creciendo son las grandes triunfadoras de la decimosexta edición del Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FICBueu), que ayer clausuró su Sección Oficial. El primer premio fue para “Mar infinito” [“Endless sea”], del director norteamericano Sam Shainberg. y el segundo para “Mi madre y yo” [“Ma mére et moi”], de la realizadora neerlandesa Emma Branderhorst, que vuelve a irse premiada de Bueu. En la edición de 2022 su cortometraje “Spotless” se llevó el Premio do Público. En esta ocasión ese reconocimiento fue para la canadiense “Invencible” [“Invincible”] de Vincent René-Lortie.

El palmarés se dio a conocer al final de la última jornada de proyecciones en el Centro Social do Mar de Bueu, donde además se entregó el Premio Cinema Galego a la actriz Luisa Merelas. La encargada de desvelar el título de la producción ganadora del Primer Premio (2.000 euros) fue la concejala de Cultura de Bueu, Carmen García. El jurado motivó su elección “por la cruda energía, su desafiante producción, la magnética interpretación principal y un bienvenido toque de humor negro”. El tribunal de este año estaba integrado por los produtores de cine Silvia Lobo y Manuel Monzón junto a Mihai Chirilov, director artístico, crítico y miembro de la Academia de Cine Europeo.

El Segundo Premio (1.000 euros) fue para Emma Branderhorst y su “Mi madre y yo”. Una de las cineastas invitadas durante esta semana a Bueu fue precisamente la guionista de esta historia, Nena van Driel, que también firmaba el guion de otro de los cortos de la Sección Oficial (“Magma”, de Luca Meisters). La concesión de este galardón confirma el idilio de Branderhorst con el festival bueués, donde ya ganó el Premio do Público. En esta ocasión presenta a una joven llamada Kess y a su madre, Lois, y el jurado destaca que el cortometraje “capta de forma sutil e delicada ese momento decisivo con el que todo el mundo se identifica, cuando un hijo tiene que crecer y una madre tiene que dejarlo ir”.

La vicealcaldesa de Bueu, Isabel Quintás, fue la encargada de entregar el premio a Nena van Driel, que manifestaba que fue un “honor” que su historia se proyectase junto a tantos cortometrajes “inspiradores”. Y se mostró emocionada al comprobar “cuanta gente de la zona se interesa por los cortos en este festival, es algo verdaderamente especial”.

El jurado del FICBueu también tuvo una distinción especial para “Vendrán mis padres a verme” [“Will my parents come to see me”] del director somalí Mo Harawe. Los integrantes del tribunal se mostraron conmovidos por la historia Farah, a la espera de su sentencia de muerte. “Un corto de gran fuerza sobre aferrarse a la vida cuando alguien se enfrenta a la pena de muerte”, argumentan.

El palmarés oficial se completa con “Ulises”, del director Félix Brixel, que recibió el galardón al mejor corto gallego por una enigmática e intrigante historia de amor fraternal entre dos hermanos –uno de ellos con importante trastorno psicomotor– con “impactantes efectos visuales”. El director recogió el premio de manos de Fon Cortizo, de Asociación Galega de Profesionais da Dirección e Realización (CREA). Mientras, el reconocimiento al mejor cortometraje español fue para “Arquitectura emocional 1959”, del cántabro León Siminiani. En su fallo el jurado alaba su “su originalidad lúdica, que mezcla pasado y presente, amor y política, a través del cine y la arquitectura”.

El cortometraje que más conmovió al público del FICBueu fue la historia de un joven de 14 años, recluido en un centro para menores y que afronta las que serán sus 48 últimas horas de vida. Se trata de "Invencible", de Vincent René-Lortie. Una cinta sobre la urgente necesidad de libertad que está inspirada en un suceso real. El encargado de anunciar este premio fue el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil.

El FICBueu también quiso premiar a los nuevos cineastas a través de las secciones GZ_00 [dirigida a creadores gallegos], Descubertas y Escolas Internacionais. El palmarés de GZ_00 lo estrena Marta Valverde con “30’ 70 60’ 120”, un corto arriesgado en el que mezcla varios géneros. En Descubertas el premio fue para “Buurman Abdi”, del neerlandés Douwe Dijkstra. Una historia de transgresion, emoción y humor.

Finalmente, en Escolas Internacionais el reconocimiento fue para “Raíces”, del Centro Sperimentale di Cinematografia de Italia y realizado por Sara Moschini (que estuvo ayer en Bueu), Maddalena Brozzi y Laura Cagnoni. Se trata de un cortometraje que aborda con belleza formal y sencillez narrativa el universo en torno a la pérdida de un ser querido.