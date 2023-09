Cuatro cineastas de A Coruña, Barcelona y Tenerife estrenan la Residencia del FIC en la isla

El Festival Internacional de Cinema de Bueu arrancó ayer la sección oficial con la proyección de cinco de los 28 cortos a competición en esta edición y presentó una de las novedades del certamen como es el programa de residencia para cineastas en Ons, que se va a celebrar del 9 al 15 de octubre con cuatro jóvenes profesionales seleccionados de entre las 122 propuestas presentadas de realizadores y realizadoras. Se trata de las directoras de A Coruña Alicia Úbeda y Ángela Andrade; y de los directores Jordi Sanz, de Barcelona; y Pablo Vilas, de Tenerife, que residirán en la isla en este programa formativo que cuenta con el apoyo de Secretaría Xeral de Igualdade y la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), tutorizados por Isabel Peña (Zaragoza, 1983) guionista de películas como “As bestas” o “El reino”, con las que ganó sendos Goya; “Stockholm” o “Que Dios nos perdone”, además de series como “Antidisturbios”. El acto fue presentado en Bueu con la presencia de María Ruiz-Falcó, codirectora del FIC.

Para la selección de los proyectos, el equipo del FICBueu escogió primero 15 filmes candidatos de los que después, y en colaboración con Isabel Peña, seleccionó los cuatro.

Alicia Úbeda, que estuvo ayer en la presentación en la que también participó el codirector e impulsor del FIC, Manuel Pena, participa en la residencia con “Garabato”, un proyecto de corto autobiográfico de dos hermanas de 14 y 7 años que cuidan de una madre alcohólica. La realizadora mostró su alegría por la selección y que sea de cortos “porque teñen unha linguaxe propia que hai que pór en valor”. Mezcla autoficción y documental y coge una experiencia “traumática para contala outra vez e facela menos dolorosa”.

La propuesta de Ángela Andrade es “Avisa cuando llegues”, la historia de una joven de 21 años que quiere recuperar su vida, superar el miedo a volver a salir y divertirse seis meses después de una agresión sexual. Jordi Sanz fue elegido por “Sismes”, una pieza con la que explorará la memoria y los recuerdos a través de una mujer divorciada que regresa diez años después a la isla volcánica en donde pasó su luna de miel y tiene la obsesión de grabarse en vídeo para recrear las imágenes en las que sólo aparecía su marido. Por su parte Pablo Vilas fue seleccionado por “Barranco sin fondo” para contar una historia de una adolescente que recorre con un dron los barrancos cerca de su casa y encuentra un cabrito que quiere adoptar.

Además de Isabel Peña, en la mejora de la calidad y viabilidad de sus ideas, como así expuso Manuel Pena, trabajarán también la guionista y antropóloga Carmen Ávalos, que abordará el guión desde una perspectiva de género; Pablo Lamosa, director de Cormorán VFX, sobre recursos visuales y la investigadora y profesora Elena Neira, que dará a conocer nuevas vías de distribución.

Uno de los cuatro proyectos optará a ser producido por la productora gallega Nortecatro Cinema.

Ayer en la sección oficial se visionaron “Dang wo wang xiang ni de shi hou”(China), “El perro de un torero “(España), “Snow in september” (Mongolia-Francia), “Luz nocturna” (Costa Rica) y “Ma mére et moi” (Países Bajos). Hoy (19:30) se proyectan (Aqueronte” (España), “The flying sailor” (Canadá), “Daphne” (Chipre-Grecia), “45 TH Parallel” (Reino Unido) y “.Airhostess-737” (Grecia). La realizadora chipriota participará en un coloquio tras las últimas proyecciones de las 21:00 horas.

La segunda sesión de películas comezará después, a partir de las 21.30 horas. El FICBUEU presentará cuatro curtametrajes más, entre los que figura uno gallego, "Alicia fai cousas", del realizador de Marín (Pontevedra) Ángel Santos. Estrenado este mismo año, multipremiada el festival porriñés de Cans, cuenta la historia de una joven de 25 años convencida de que está aburrida y mientras se prepara para una audición piensa que se debería apuntar a algún curso o se va o no a una fiesta.

El programa de la noche lo complétano "Will my parents come to see me", del somalí Mo Harawe; "O outro extremo da rúa", del director húngaro Kálmán Nagy, y a cinta de animación "Ice Merchants", con la que el realizador portugués Joao Gonzalez ganó en el Festival de Cannes y fue nominado a los Oscar.

Presencia de David Martos

Hoy llegaá también la segunda entrega del espacio «Cinema e Radio», que se prolongará hasta el viernes. El periodista especializado en cine David Martos se traslada hasta el FICBUEU para realizar en directo, dende las 18.00 horas, un novo episodio del podcast Kinótico, que se emite en Onda Cero e que es uno dos programas de referencia en el sector. La entrada es libre.