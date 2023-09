“A xente aínda me coñece como a nai de Matalobos, as personaxes malvadas teñen máis profundidade”

O Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) acolle hoxe a actriz Luisa Merelas (A Coruña, 1958), que vai recibir o Premio Cinema Galego. Desde o certame bueués queren recoñecer a súa traxectoria no eido do teatro, televisión e do cine, amais do seu compromiso coas producións e a cultura galega. Un traballo que inclúe máis dunha trintena de montaxes teatrais; o seu paso por series emblemáticas da Televisión de Galicia como “A familia Pita”, “Mareas vivas”, “Pratos combinados”, “Terra de Miranda” ou especialmente “Matalobos”, onde interpretaba a matriarca dona Carme Torreiro, a nai de Carmelo. Tamén participou máis recentemente en series como “Néboa”, “O faro” ou “Fariña”. No mundo do cine estivo en películas como “Los lunes al sol” de Fernando León, “Quien a hierro mata” de Paco Plaza ou máis recentemente na exitosa “As bestas” de Rodrigo Sorogoyen. En breve vaise estreará no Festival de Sitges “Hermana muerte”, de novo co director Paco Plaza. A entrega do Premio Cinema Galego será ás 23.00 horas, xunto ao resto do palmarés deste ano no FICBueu.

–Como acolleu a decisión do FICBueu de outorgarlle este recoñecemento?

–Con sorpresa porque neste tipo de premios non estás nominada nin nada polo estilo. Estou moi agradecida porque ao fin e ao cabo é un recoñecemento ao meu traballo e é bonito que se acorden de min.

–Forma xa parte dunha lista na que están Celso Bugallo, Antonio Durán “Morris”, Mabel Rivera, Luis Zahera, Melania Cruz, Alfonso Agra e Miguel de Lira. Entre todos xa forman un bo elenco para unha película. Que significa para vostede unirse a unha lista con compañeiros de tan diferentes rexistros?

–É unha sorte que te consideren polo teu traballo. A verdade é que eu non son nada megalómana, máis ben son bastante esquiva. Sufro máis nunha entrega de premios que nunha rodaxe ou nun casting. Aínda así vou estar en Bueu porque pareceríame unha falta de respecto non acudir a recollelo e a agradecelo persoalmente.

–Como lembra os seus inicios no mundo da interpretación?

–Pois eu comecei moi nena con Manuel Lourenzo, que era mestre na academia na que eu estudaba. Debía ter eu 12 anos e Manuel Lourenzo xa escribía teatro en galego, así que eu comecei facer cousas. Manuel Lourenzo tamén tiña unha compañía de teatro amador, ou independente como lle chamabamos naquela época. Aí comecei eu, de maneira afecionada, con 14 ou 15 anos, nun teatro con fins culturais como a defensa do idioma. Na década de 1980 xa comezou a profesionalización do teatro, en 1984 chegou a Televisión de Galicia e ao igual que outros moitos actores e actrices fixen o percorrido polo mundo da dobraxe. O traballo no audiovisual e con certa presenza xa me chegou sendo unha muller madura ou maior, con series como “Terra de Miranda” ou “Matalobos”.

–Fala de “Matalobos”, que lle proporcionou unha das súas personaxes máis emblemáticas, dona Carmen. Que significou para vostede esa serie?

–Foi moi importante, significou un antes e un despois para min. Aínda hoxe hai xente que me para pola rúa é dime “ dona Carme, de Matalobos, a nai de Carmelo” e pregúntanme se son tan mala coma na serie. Eu sempre digo que aínda o son máis [risos] Certamente foi unha serie impactante en Galicia.

–Aínda que sexa por unha personaxe tan malvada, supoño que o feito de que a xente a asocie a ese papel é un recoñecemento a un bo traballo e que calou no público.

–Penso que si. Ese tipo de personaxes teñen máis profundidade e aristas. Aínda que algo de bicho tamén debo de ter para sacar todo ese tipo de emocións [risos].

–Recentemente tamén a vimos na gran pantalla do cinema, aínda que fose cun papel secundario, como nai doutros dous personaxes malvados, os irmáns Anta en “As bestas”. Como foi a oportunidade de traballar cun director como Rodrigo Sorogoyen?

–Foi a través dun casting e foi curioso. A primeira proba foi en Santiago e non estaba Sorogoyen. Pedíronme que improvisara e eu fixen o que me pareceu. Logo volveron a chamarme para unha segunda proba e aí xa estaba Sorogoyen. Foi de novo outra improvisación e aí caeume a lotería. Eu teño un papel moi pequeno, pero a verdade é que cando me puxeron o guion diante pareceume un traballo marabilloso. É unha historia moi forte, baseada en algo real e que non deixa a ninguén indiferente.

–Eran conscientes da repercusión e do éxito que podía ter esa película, que ao final foi a gran triunfadora dos Goya deste ano?

–Cando estás traballando nunca pensas neses termos de éxito ou fracaso, que ao final son cousas da vida. O que si podo dicir é que Sorogoyen traballa moi arroupado polo seu equipo e que son realmente moi esixentes. A pesar do meu pequeno papel tiven que ir ata Villafranca del Bierzo e ensaiar alí moito as miñas escenas nun teatro. Foron ensaios duros e esixentes, como para unha obra de teatro.

–O teatro é precisamente onde comezou onde recibiu varios premios, como o Maruxa Villanueva e dous María Casares. Que teñen as táboas do teatro?

–Para calquera intérprete é unha sensación de vertixe. Estás en directo, é un momento único, non hai repetición posible como no cinema ou na televisión. É un traballo moito máis persoal e no que todo depende moito máis do intérprete. No cine e na televisión é un traballo máis conxunto e ata tramposo, mentras que no teatro o intérprete está “vendido” enriba do escenario. Pero tamén da máis satisfacción.

–Dicía a actriz Jane Fonda que di que o home dispón de todas as estacións do ano, mentras que a muller só ten dereito á primaveira. Unha forma metafórica de aludir a dificultade que as actrices teñen de seguir optando a papeis importantes unha vez superada unha idade. Como se ve vostede?

–Pois eu creo que no meu caso foi ao revés. Eu de nova non tiña ese perfil para unha protagonista, pero por casualidade na miña madurez entrei nun perfil de muller maior. Ao final eu tiven esa sorte porque tamén ten que haber personaxes maiores e mulleres. Tamén direi que cando te pillan para malvada xa colliche o camiño e quedas como un pouco encasillada e a verdade é que non hai tanto traballo como para poder elexir.

–Vostede estivo tamén no reparto de “Fariña”, unha serie que serviu para proxectar o traballos dos actores e ctrices de Galicia no resto de España. Como valora a influencia desa serie e da cada vez maior presenza das grandes plataformas para rodar en Galicia?

–En Galicia ten unha boa canteira e tráballase ben. Ademais temos as nosas paisaxes e cada vez elíxense máis temáticas galegas. Pero aínda así creo que poderíamos facer máis a nivel nacional. Como lle digo en Galicia hai unha boa canteira de actores e actrices e cando se veñen a rodar producións aquí poderíase botar máis man deles. As veces parece que só están para papeis pequenos e que os protagonistas teñen que vir de fóra.

–Unha das razóns do FICBueu para o premio que recolle hoxe é o compromiso coa cultura galega. Como valora esa aportación desde o mundo do teatro e do audiovisual?

–É fundamental, sobre todo co idioma porque tendería a desaparecer. O teatro, o cine e a televisión son cauces para a normalización e o idioma o temos que coidar. Forma parte da nosa cultura e da nosa vida aínda que as veces non nos demos conta. Estamos nun mundo moi global e temos que conservar a nosa lingua. É riqueza para o país, por moi pequeno que sexa.