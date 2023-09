El FICBueu abre dos semanas de cine con música, arte efímero y su Área Social

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) no tiene una alfombra roja como la que se estila en Hollywood... ni falta que le hace. Cuenta con algo mejor: la imaginación y el minucioso trabajo de sus alfombristas. La Asociación Cunchas e Flores se encargó de confeccionar un llamativo manto en la entrada del Centro Social do Mar para dar la bienvenida a los espectadores que acudían al estreno de la decimosexta edición del certamen.

Con la inauguración de ayer Bueu comienza dos semanas de cine en formato cortometraje, pero no menor. La programación del FICBueu arrancó en los exteriores del Centro Social do Mar con un concierto de Chungo Pastel y al concluir se podía acceder al interior para el acto inaugural. Al entrar el público se encontraba con una alfombra que era un guiño al cartel de este año del FICBueu, en el que aparece un ojo. Los alfombristas quisieron ponerse en el lado que observa y reflejar lo que ve ese ojo, que no es otra cosa que la entrada del Centro Social do Mar de Bueu. Es, en definitiva, una invitación al espectador a entrar y a disfrutar del FICBueu. El tapiz está confeccionado con conchas y en un formato de visión de “ojo de pez”, con unas dimensiones de 2,60x5 metros.

La primera proyección del FICBueu fue el estreno del cortometraje rodado en los últimos meses con los usuarios del ITA de Verducido, dentro del Área Social.

La jornada de hoy comenzará a las 10.30 horas con la investigadora Nieves Febrer y una charla titulada “O cotián, entorno e artificio”. A las 12.30 horas habrá un coloquio sobre la estética del cine sensible, el realismo y la cotidianidad en el cine con la crítica y periodista Andrea Morán y la colaboradora de la revista Caimán Cuadernos de Cine Daniela Urzola.

Por la tarde, a las 17.00 horas, habrá una mesa de debate alrededor de la obra del cineasta japonés Yasujiro Ozu y a las 19.00 horas se celebrará un encuentro alrededor de la película “20.000 especies de abejas”, que acaba de ser preseleccionada para representar a España en los Oscar. Estará presente la directora de arte de esta cinta, Izaskun Urkijo, y a las 21.00 horas se proyectará el film.