Moaña vive un aumento de abandono de gatos, con dos camadas en cajas en un contenedor y ante la Protectora

La proliferación de gatos y su abandono se está convirtiendo en un problema en muchas villas como en Moaña que en los últimos días ha visto cómo se abandonaban sendas camadas de una gata con cinco crías en una caja que apareció ante la puerta de la Protectora de Animais do Morrazo y de cuatro gatitos, también metidos en otra caja, que una vecina de Domaio que iba a echar la basura se encontró junto a un contenedor en la subida al colegio de la parroquia. Fue la propia vecina la que recogió a los felinos y lo puso en conocimiento del Concello que en seguida se puso a buscar una solución. La alcaldesa, Leticia Santos, subió en la misma noche del jueves al Facebook del Concello un mensaje pidiendo familias en adopción y ayer mismo volvía a subir a las redes sociales su alegría y agradecimiento por todo el interés mostrado al haber conseguido cuatro familias dispuestas a adoptar a los pequeños felinos.La misma alcaldesa recogía en un transportín y de manos de la vecina de Domaio a los gatos para entregarlos a las familias al tiempo que transmitía su agradecimiento a esta mujer por haber protegido a la camada mientras se le buscaba unos hogares.

En el caso de los gatos abandonados ante la Protectora, motivó una fuerte repulsa por parte de sus integrantes que califican en redes sociales de “asquerosa” a la persona que lo hizo. Aseguran que no pueden más con la carga física y psicológica que supone llevar adelante un refugio como el de Broullón, que a diario transportan perros a los veterinarios, los recogen a cualquier hora del día y los derivan a veterinarios de urgencia, se entregan a familias cuando son reclamados, llevan procesos de adopción (cuestionario, visita a la casa cuando es necesario, tiempo de entrevista y kilómetros en la carretera para que sean felices en sus nuevos hogares), realizan eventos y dedican horas a la creación de nuevas actividades para costear los elevados gastos de las clínicas, organizan charlas en colegios, gestionan redes sociales, contestan mensajes y reciben decenas de llamadas diarias. Añaden que necesitan implicación de los Concellos de O Morrazo y voluntariado de personas serias y comprometidas “o la continuidad de la Protectora no tendrá viabilidad”. Reprochan a la persona que abandonó a la gata y sus crías en la caja “sin saber si los íbamos a encontrar a tiempo, sin saber que podemos hacer de nuestra vida para salvarlos, que los has tirado como basura y que ojalá algún día sientas el mismo dolor que ell@s y nosotras ahora mismo”. La Protectora se ha encargado de llevar a los gatos a una clínica cuyo coste asumirá el Concello “pero ¿y después?” se preguntan ya que el refugio es de perros.

Lo cierto es que hay preocupación en el municipio por la falta de una agrupación protectora de gatos después de que recientemente desapareciera la asociación Menchiños con la que el Concello colaboraba y que dejó de funcionar por falta de gestión de las dos personas que la llevaban. La gestión de una asociación así es muy sacrificada porque se trata de un trabajo altruista y muchas veces hay motivos personales que impìden poder dedicarse.

Por eso que las personas que asiduamente colaboran ayudando a los gatos piden que el Concello impulse una nueva agrupación y volver a empezar la colaboración. Aseguran que el Concello siempre mostró mucha colaboración, sobre todo con el anterior concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, como también la Policía de Moaña que se ha llevado a gatos a la jefatura o a colaborar para retirar a uno atrapado en una tubería, sin olvidar a la Protectora por todo el trabajo que realiza.