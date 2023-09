La falta de médicos se ha vuelto a dejar notar en el centro de salud de Cangas cuyo turno de tarde se ha quedado sin facultativos, tal y como denuncia el sindicato CIG que critica que al recorte de forma sistemática de una médica en el Punto de Atención Continuada (PAC) que atiende las urgencias, se unió por la tarde la total falta de personal facultativo en el centro para atener las consultas programadas, que han sido canceladas. En ello incide el delegado sindical de la CIG en personal y prevención de riesgos laborales, Óscar Graña,que asegura que este hecho supone que todas las consultas médicas programadas quedan totalmente canceladas teniendo que realizar una "reasignación para cando resulte posible, o que supón, na práctica, o peche do centro de sáude".

Graña añade que esta falta de personal supone que las dos médicas del PAC tendrán que asumir la atención de las citas de tarde que no puedan ser anuladas, las urgencias y emergencias de todos los vecinos de Cangas y de Moaña y las de la población visitante que se encuentra estos días en la comarca coincidiendo con las Festas do Cristo. Indica que esta forma de proceder de la gerenbcia del área sanitaria de Vigo supone para la Unión Local do Morrazo de la CIG un auténtico recorte sanitario puesto que lejos de ser una situación eventual se trata de un hecho continuado en el que se está amortizando una plaza médica. critica que se recargue de forma peligrosa el trabajo del personal.

Por parte del Sergas aseguran que efectivamente el centro de salud de Cangas se ha quedado por la tarde sin médico porque no hubo manera de lograr una persona sustituta. Explican que en el centro de salud trabajan de tarde tres médicos, de los que uno está de baja, otro de vacaciones y la médico que tenía que pasar consulta confirmó a mediodía que no podia acudir a trabajar por enfermedad y que debido a la falta de médicos no se encontró personal sustituto. Con respecto a las consultas programadas,el Sergas señala que lo que se hizo fue derivar las citas telefónicas a un médico de otro centro de salud y ue con respecto a las citas presenciales serán reprogramadas en el primer hueco que haya la próxima semana.

En cuanto a la situación del PAC señalan que para las urgencias siempre hay tres médicos, aunque por la tarde falló uno pero en el turno de noche volverán a ser tres, tal y como confirman en el Sergas