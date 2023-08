Eliminar los plásticos de las zonas costeras pero, sobre todo, concienciar de la necesidad de no arrojar esos residuos en el mar. Ese es el doble objetivo que persigue la campaña “PlasticNons”, que desarrollan de forma conjunta el Club Buceo Ons con el Parque Nacional Illas Atlánticas, y que tuvo este fin de semana una actividad con la recogida de estos residuos de los fondos de la playa de Beluso. Una docena de voluntarios participó en las inmersiones en el arenal buenense, con el resultado de la retirada de más de 70 kilos de todo tipo de desperdicios con un elemento en común, el plástico.

Restos de nasas antiguas de PVC para la captura del pulpo o cuerdas de artes como el trasmallo fueron algunos de los elementos que los buceadores retiraron del fondo marino. Lo hicieron a pesar de que las condiciones para poder trabajar no eran las más óptimas, ya que el agua se encontraba bastante revuelta y sucia y la visibilidad era escasa. “Tuvimos que sacar las cosas prácticamente tanteando porque no se veía casi nada”, asegura un portavoz del Club Buceo Ons, que explicó que los desperdicios eran bastante elevados, “al tratarse de una zona donde fondean los barcos y alguno, no todos, acaba dejando caer cosas en el mar”.

En esta ocasión no solamente estuvieron presentes voluntarios del club, sino que también se unieron a la tarea seis buzos portugueses, deseosos de colaborar en unas tareas que se extendieron a lo largo de una hora y que despertaron la expectación de los bañistas. De hecho, una de ellas había estado recogiendo plásticos en superficie. “Normalmente lo hacemos con gente del club, pero a veces hacemos alguna convocatoria a través de las redes sociales”, explican.

Desde el club deportivo se apunta su deseo de continuar con esta labor. “Nos gusta hacerlo, porque nos gusta la fotografía y cuando vamos a lugares con fondos preciosos, llenos de vida y demás, y te encuentras con cuerdas o con peces enganchados, te fastidia bastante”, afirma.

La retirada de plásticos en la playa de Beluso se une a la realizada una semana antes en Banda do Río, y continuará en las próximas semanas. La idea es seguir recorriendo la costa buenense e ir también a la Illa de Ons. Otra de las ideas que se baraja es realizar una recogida en superficie para implicar a los más jóvenes.