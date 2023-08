Jazz, marisco y fiestas en dos meses de Días de Mar de Moaña

El Concello de Moaña presentó ayer su programación cultural y de ocio para agosto y septiembre bajo el programa “Días de Mar” y con la colaboración de múltiples colectivos del municipio. A lo largo de estos dos meses se sucederán eventos ya consolidados como el Encontro de Embarcacións Tradicionais, el Festival de Jazz o la Romaría Popular de Bronlle. Además habrá conciertos de los más diversos estilos y el gobierno local agrupa en este calendario a verbenas como las de A Peregrina y Samertolaméu en Meira o la de San Lourenzo en Domaio.

La programación de Días de Mar, una sucesión de eventos culturales y de ocio de exaltación de la cultura marinera de Moaña, no para de crecer. Ayer, en la presentación del cartel diseñado, como es habitual, por Diego Seixo, la edil de Turismo, Coral Ríos, hizo público un calendario de eventos que se prolonga a lo largo de dos meses y que conjuga, música, gastronomía, conferencias y deporte entre otras disciplinas. La presentación contó con el escritor Santiago Ferragud y desveló un programa que arranca hoy mismo, a las 12.00 horas, con la inauguración de la exposición Nuestros Océanos, de la Fundación Abanca y que se puede ver en el entorno del puerto marítimo.

En lo que respecta al programa de agosto, el viernes 4 la Banda Airiños do Morrazo actuará en una noche de baile en la arboleda de A Xunqueira. Este sábado a las 12.00 actuará Skarajazz en el Eirado do Ferreiro y la jornada incluirá el LXXX Campeonato de España de Traineras a las 17.00 horas en Tirán y el concierto de presentación del Festival de Jazz, en el Eirado do Ferreiro a las 21.00 horas, con la actuación de Héctor Agulla Cuarteto.

Este domingo 6 de agosto se suceden los eventos. Por la mañana se disputan las finales del nacional de traineras y se celebra una ruta turística sobre la historia de las calles de Moaña. Desde las 12.00 horas en Reibón la Asociación de Mulleres organiza la siempre concurrida Festa do Mexillón, que contará con un pregón a cargo de Anabel Budiño y Sé Rial, un concierto de Airiños do Morrazo y una actuación de las cómicas Codia&Miolo.

Salpicado con el programa de cine de verano al aire libre, las actividades regresan el jueves 10 con la celebración de las Festas de San Lourenzo, en la parte alta de Domaio. A las 20.00 horas el Palco da Música acoge también un festival de habaneras protagonizado por las corales que desarrollan su actividad en la villa.

Entre el viernes 11 y el domingo 13 de agosto se celebrará la XVII Xuntanza de Embarcacións Tradicionais que organiza Sueste así como la exposición Contrastes de Moaña, del colectivo Olladas. Las Festas da Peregrina, en Meira, se pueden disfrutar del 11 al 14 de agosto. También el 11 empezará el VII Festival de Jazz desde las 22.00 horas con la actuación de Xacobe Martínez Antelo Quinteto y de una Jam Session. La segunda jornada, el sábado, contará con David Regueiro Trío en sesión vermú y Álvaro Bieito Quinteto por la noche.

Para el sábado 12 está prevista la feria “Moaña Mariñeira” con degustación de marisco en el entorno del Palco da Música. A las 17.30 horas Meira organiza la regata de traineras de la Liga ACT. Tirán organiza, al día siguiente, la regata de la Liga Galega de Traiñeiras.

El lunes 14 de agosto Erea Castro ofrece el concierto “Arrarial” a las 22.00 horas y el martes 15 a las 11.00 horas se celebra la XI Travesía a Nado do Fisgón seguida en Meira de la recuperada Festa Popular de Bronlle con participación de todos los colectivos de la parroquia.

El miércoles 16 el salón de plenos acoge la mesa redonda “Carpinterías de ribeira. Lembranzas da vida” y el jueves 17 Sueste organiza un recital poético. La Asociación Devanceiros do Mar, por su parte, organiza la exposición Recantos do Mar, desde el 19 de agosto hasta el 3 de septiembre. Ese sábado Airiños do Morrazo actúa en otra noche de baile, en el paseo marítimo de Domaio.

El domingo 20 de agosto se celebra otro de los eventos que ha cogido más fuerza en los últimos años: la V Feira do Mel, en los Xardíns do Concello y organizada por la Asociación Galega de Apicultores (AGA).

El miércoles 23 y hasta el 27 de agosto arrancan las grandes fiestas de Samertolaméu, en Meira. Los eventos siguen el domingo 27 con el Desafío Delio Fernández de ciclismo y las Xornadas Etnográficas do Morrazo. El jueves 31 acaba la programación de agosto con una visita guiada a la Torre de Meira y el concierto Ventos na Torre, con el Centro Creativo Galego.