La concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, la socialista Iria Malvido obligó intervenir a la empresa Urbaser para que retirara una montaña de bolsas de basura en la playa de San Xian, acumulada en un lugar donde no hay contenedores. La edil señala que solo se puede verter basura en los lugares habilitados para ello y que si no hay un contenedor no se puede tirar la basura. Pide responsabilidad y recuerda que este gobierno están muy sensibilizado en los asuntos relacionados con el medio ambiente, por lo que no se descartan que se busquen a las personas que arrojaron basura en este lugar y se impongan multas. “Uno no sale de su casa y echa la basura de su casa en la acera, pues lo mismo pasa con las playas”. Recuerda que el contenedor más cercano está solo a 100 metros.