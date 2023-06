Una avería causa un apagón en Moaña que genera “un caos” en el centro de salud

Una avería en un transformador eléctrico particular causó ayer un apagón energético en el casco urbano de Moaña. En las zonas más afectadas el suministro estuvo suspendido entre 45 minutos y una hora, según los usuarios. Desde la compañía suministradora, Naturgy, indican que algunos clientes solo estuvieron sin luz 6 minutos y otros hasta 20, y que concluyó la reposición del componente averiado de forma rápida. A las 9.25 horas ya estaba repuesto el servicio.

El corte de suministro afectó a cientos de viviendas particulares y negocios, incluyendo a supermercados como el Froiz y el Carrefour. Pero la situación más delicada se vivió en el centro de salud. El apagón llegó cuando la atención había abierto y obligó a suspender la recogida de muestras de los análisis de sangre. Se vieron afectados unos 15 pacientes que tenían cita para ellos. Fueron aplazados porque no se podían realizar los registros electrónicos de cada muestra y la furgoneta con los análisis sale para el hospital a las 9.20 horas cada mañana.

El centro de salud moañés carece de un generador para continuar con su actividad normal en el caso de apagones, situación de la que se quejaba ayer el personal administrativo. “Fue un pequeño caos lo que se formó”. Y es que de golpe no se podían conceder citas, pues tampoco había internet ni servicio de telefonía.

Por otro lado, los médicos tenían que atender sin luz artificial y no pudieron echar mano de los historiales de los pacientes, que están digitalizados. Eso sí, los facultativos atendieron todos los casos urgentes que recibieron tomando notas a mano de cada uno de ellos. Incluso un caso de un paciente que tuvo que ser derivado de forma urgente a un hospital de Vigo para su ingreso.

Desde el área sanitaria de Vigo, del Sergas, indican que solo los centros de salud más grandes cuentan con generador. Lo que hay en todos es alumbrado de emergencia. Asimismo, recuerdan que esas instalaciones sanitarias carecen de quirófanos que requieran alimentación urgente en el caso de un apagón.

Los equipos vitales como desfibriladores o las máquinas de electrocardiograma, por ejemplo, cuentan con batería propia, por lo que pueden usarse sin problema si el apagón no se prolonga muchas horas en el tiempo.

Más allá del centro de salud, el apagón también afectó a la Casa do Concello de Moaña. Allí existe un sistema de batería para poder alimentar a los ordenadores, pero por precaución y para no gastarla demasiado rápido simplemente se activó el ordenador del Rexistro Municipal. En el Concello no se perdieron las señales de internet ni de telefonía.

Mesa da Sanidade

En cuanto a las reclamaciones de mejora de la atención primaria en Moaña, que generan muchas quejas vecinales que deben soportar sobre todo los administrativos en horario de tarde, hoy se vuelve a reunir la Mesa Local da Sanidade.

Además de analizar la petición de una reunión con el conselleiro de Sanidade y la organización de la caravana de coches hacia el hospital Álvaro Cunqueiro prevista para el domingo 9 de julio, la Mesa da Sanidade debatirá sobre la peticiones formuladas por el PP, que en este inicio de mandato se integró al órgano. El principal partido de la oposición pide reuniones con el personal sanitario “para que aclaren las razones por las que el servicio de Urgencias sigue en Cangas”, así como “despolitizar” las protestas para que el portavoz sea un integrante de un colectivo y no la alcaldesa.