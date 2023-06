AV condiciona el gobierno de izquierdas a tener la concejalía de Obras que eligió el PSOE

Aunque se quiere transmitir una imagen de sosiego al término de cada una de las reuniones de negociación del pacto de gobierno entre las fuerzas de la izquierda de Cangas, lo cierto es que cada vez son más tensas. Y sigue siguiendo Alternativa dos Veciños quien altera, exige y advierte.

El partido que encabeza la alcaldesa en funciones de Cangas, Victoria Portas, que en las pasadas elecciones solo consiguió una concejalía, la de ella, exige una dedicación exclusiva y, además, la concejalía de Obras y Servicios, que en teoría le correspondería al PSOE. Y la impresión con la que se salió la noche del lunes de la reunión es que no tiene pensado ceder. Además, son peticiones beligerantes, sobre todo con el PSOE, que están muy lejos de recobrar la paz que necesita tanto la izquierda. Algunos de los negociadores del pacto consideraron la postura de AV como un pulso a los demás partidos, tratando desde una posición totalmente minoritaria conseguir lo que otros tienen con más concejales. Así que, de momento, no hay acuerdo en el reparto de concejalías ni de dedicaciones exclusivas totales o parciales. Y es que se da la casualidad que las tres concejalías que había elegido el PSOE, son las que después las pidió AV, tras consultar con la asamblea de este partido. Así que se entiende como una provocación, más que ganas de colaborar para llegar a formalizar un gobierno de izquierdas.

Alternativa dos Veciños, con una sola concejala, se considera imprescindible para una coalición de gobierno de izquierdas, pero se olvida que también lo son el BNG (6 concejales), PSOE (3) y EU (1). De otra forma, gobernará el PP al ser la lista más votada.

La base del acuerdo que se propone al respecto, al margen la alcaldía, es que el BNG, partido mayoritario, tenga tantas dedicaciones (5) como el resto de los tres partidos juntos: PSOE, AV y EU. Por esa regla de tres al PSOE le corresponderían 2 y a AV y EU una a cada uno. Pero hay disputa respecto a si las dedicaciones exclusivas de los partidos con un solo concejal deben ser solo parciales o totales.

Muy al contrario de lo que podría pensarse, al PSOE no le interesa la concejalía de Urbanismo. Es un trago amargo por el que no tiene ninguna intención de volver a pasar (nadie quiere hacerlo, de hecho, hay que recodar que Mariano Abalo tuvo Urbanismo en el primer mandato de Xosé Manuel Pazos y se deshizo del área al siguiente). Pero es una concejalía que acostumbra a estar en manos del principal partido del gobierno.

Por lo que se refiere a la composición de la junta de gobierno local, debe ser proporcional a los concejales alcanzados en las elecciones.

Como siempre, la nota oficial que salió de la reunión del lunes por la noche poco o nada dice. Se empeña en trasladar a la opinión pública canguesa que se avanza en las negociaciones. Na reunión de hoxe confirmamos os principios básicos no programa de gobernó, así como propostas para a Xunta de Goberno e a Comisión Informativa, que será única. Na seguinte reunión, que se celebrará o mércoles pola tarde, completaremos a distribución das áreas de goberno”, manifiesta el comunicado hecho público.

En esta ocasión estuvieron presentes en las negociaciones que esta vez tuvieron lugar en la Casa da Cultura: Loli Piñeiro y Manolo (EU), Iris Cordeiro y Adrián Pena (AV), Carmela Carrillo y Adrián Pazos (PSOE), Leonor Gala Torres y Antón Iglesias (BNG).

Afloran las dudas sobre si Alterntiva votará a favor de la investidura de Araceli Gestido

Hoy, se supone, que va a ser un día crucial en las negociaciones. Alternativa dos Veciños deberá elegir si acepta o no el planteamiento de los demás partidos, que coinciden en que la concejalía de Obras y Servicios debe ser para el PSOE. De no aceptarlo, AV se quedará solo y deberá elegir entre investir a Araceli Gestido (BNG) como alcaldesa, permitir que gobierne el Partido Popular o investir a Araceli, pero quedarse fuera del gobierno de izquierdas de Cangas. El PSOE ya dejó claro en la reunión del lunes por la noche que no tiene la intención de ceder, que no va aceptar “chantajes” de estas características. Ahora mismo, hay dudas incluso de que AV vote a favor de la investidura de Araceli Gestido, como se había comprometido en la primera reunión. BNG, PSOE y EU rehuyen de la polémica. Les gustaría ofrecer una imagen de diálogo y de colaboración, como es cierto que entre estas fuerzas mantienen. Ofrecen estos día a la opinión pública un perfil bajo y de discreción, con el propósito de transmitir un cambio con respecto a lo vivido en los dos últimos años. Pero AV es beligerante. Según distintas fuentes de las negociaciones, lo es más desde que el concejal Adrián Pena llegó a la mesa de negociación. En la última campaña electoral y en otras muchas, el líder en Cangas de Alternativa dos Veciños, Mariano Abalo, siempre sostuvo que lo importante era evitar que gobernara el Partido Popular. Lo dijo incluso el líder de esta formación a nivel gallego, el alcalde de Oleiros, Ángel Seoane, cuando estuvo de visita en Cangas, que tanto clamaba para impedir la entrada de la derecha.