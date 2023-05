Imposible llegar así al centro de salud de Cangas.

Menos mal que esto es un pueblo y todo el mundo sabe cómo llegar hasta el mencionado equipamiento sanitario. Además, está muy cerca de las peleas de fin de semana. Pero se entiende menos que la señal haya permanecido así año tras año. Claro, los responsables podrían pensar que si se pone otra acabaría igual

Aún le queda mucho de política

Hay enfados en política que matan, y no hay que llegar a tanto. Que se puede ser realista y no sucumbir al pánico de los resultados. Que no todo es política, que también ésta se puede practicar desde el otro lado de la pantalla, que ahora vienen nuevas elecciones, donde el partido te sabe importante, donde, seguro, que se va a echar el resto en una carrera por el voto útil para ganar a la derecha que podría ir acompañada de Vox. Así que, tranquilo, que aún queda mucha carrera política aunque uno esté jubilado, sobre todo mientras el cuerpo aguante.

El desenclavo de farolas; la otra procesión de Cangas celebrada ayer

Ayer parecía Semana Santa en Cangas, concretamente la procesión se debía de llamar la del desenclavo. Casi todos los partidos eligieron el día de ayer para retirar las pancartas electorales que estaban colgadas de las farolas. En vez de grandes tenazas había tijeras y algún que otro utensilio moderno, Y hasta hubo confraternización entre los de varios partidos. Pero aquí, como en todo, también hay unos que trabajan y otros que miran. Se trata de lo que Marx definiría como la lucha de clases, la opresión obrera. ¡Y dónde está Hegel?