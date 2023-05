Desaparece la información del teléfono del agente que contactaba con el cocinero del New Polar

La defensa de Manuel M.C., el cocinero de barco New Polar, que en mayo de 2029 llegó al puerto de Cangas con 30.015 gramos de cocaína, que se distribuía en el interior de dos bolsas de viaje negras con13 paquetes cada una y una bolsa de plástico con cuatro paquetes, la cuales había recibido en Uruguay para recibirlas en territorio español, según relata la condena de la Audiencia Provincial de Pontevedra, elevó el pasado día 25 de mayo una “respetuosa protesta por la vulneración del derecho fundamental, interesando nueva toma en consideración de la prueba inadmitida y acordada en su practica”. La defensa hace mención concretamente al terminal de uno de los teléfonos de un Guardia Civil de la UCO. “Efectivamente, nuestros presagios se hicieron realidad y solo existe una relación de llamadas huérfanas de contenido, cuya fecha y duración de los WhatsAPPs ...las fotos... las conversaciones mediante voz... los archivos de audio desaparecieron. Ello nos coloca en situación de clara indefensión prescrita en el artículo 24 de la CE, por el que nuevamente formulamos protesta por la vulneración del derecho fundamental a los oportunos efectos legales. Dado el inexistente contenido de la prueba admitida, solictamos nuevamente de la Sala, reconsidere la oportunidad de practicar aquella que fue inadmitida, consistente en que se remita de oficio a la UCO. A fin de que se remita copia para su unión a los autos de la ficha de mi representado como confidente colaborador, así como de todos los informes y documentación que conste con relación al mismo, respecto a los hechos objeto de enjuiciamiento”.

La defensa considera vital la citada prueba. Dice que tiene razón de ser no solo en la consideración de que el cocinero era confidente colaborador, sino en el hecho de que tal y como manifestaron todos los agentes intervinientes, “simpre después de un contacto con mi representado realizaban un informe que se anexaba ficha. Dado que pasaron cuatro años desde el inicio del procedimiento y despues de acordarse en sentencia deducir testimonio frente a los agentes, entre ellos el TIP U32641, reultara que el citado terminal y su tarjeta ya no existiran cuando se practique la prueba admitida o se habrán borrado mensajes de voz y fotos”. Manuel M.C, el cocinero del barco New Polar siempre mantuvo que se ofreció a colaborar con la Guardia Civil para poner al descubierto esta red de tráfico de droga que surcaba los mares en barcos de pesca, que mantuvo numerosos contactos con los agentes que le indicaban como actuar. El tribunal también consideró probado que la aprehesió de la sustancia estupefaciente y la filtaración de la operación de venta de droga fue propiciada por la colaboración desinteresada del propio Manuel M.C. quien desde el año 2014 mantenía una relación de confidente, con un agente de la Unidad Central Operativa (UCO). Sin embargo, y pese a ese papel, el cocinero cangués fue condenado porque no quedó probado que hubiese sido obligado, bajo amenaza, para conseguir transportar en el buque los más de 30 kilos de estupefacientes.