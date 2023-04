El SAF de Cangas atendió en 2022 a 90 mujeres frente a 37 hombres, la mayoría dependientes

A medida que avanzamos hacia una población más envejecida, los denominados Servicios de Axuda No Fogar se hacen más imprescindibles, tanto para una mayor calidad de vida de los receptores del servicio como de sus familias. Pero una y otra vez las empresas abandonan pronto los contratos firmados. En Cangas es una situación que se repite a lo largo de los últimos años, con todos los gobiernos municipales. Ayer informamos que la adjudicataria del servicio de Cangas lo quería dejar y que el Concello le obliga a mantenerse utilizando la prórroga que viene en el contrato.

Aunque no lo parezca es el contrato más elevado que pueda realizar un concello hoy en día. El último, firmado en 2021, fue adjudicado por un importe de 1.115.000 euros. Pero por alguna cuestión que se desconoce, los precios de las horas siempre quedan desfasados y un año sí y otro también hay malestar entre los trabajadores por las muchas horas y el poco salario.

El Servicio de Axuda No Fogar que llevó a cargo la empresa FEPAS durante estos dos últimos años supuso en el 2022 la atención a 127 personas, de las que 90 fueron mujeres y 37 hombres. De las personas con dependencia, 85 fueron mujeres y 33 hombres, mientras que de libre concurrencia, el 6.67% fueron mujeres y el 3,33% hombres. Como se puede ver las mayor demandantes de este servicio son las mujeres.

Por lo que respecta a la bajas, ampliaciones y suspensiones, 27 fueron o defunción, 5 por el cambio de modelo del servicio; mientras que 289 lo hicieron por razones principalmente de ingreso hospitalario, pero también de estancias en centro residenciales y vacaciones.

El número de horas prestadas en 2022 fue de 55.41 y marzo ele mes que más demanda presenta dentro de la modalidad de dependencia, siendo el mes de junio el que menos horas se presta. El contrato firmado, después de que quedara desierto en dos ocasiones por pagar a bajo precio la hora, quedó con que en días laborables se pagaban la hora a 16,86 euros, tanto para casos de dependencia ordinaria como de libre concurrencia y se desglosa de la siguiente forma: 11,35 euros para personal, 093 por vacaciones y 0.18 por kilometraje, que suman 12,46 euros. La cuantía se completa con un 10% de otros costes, el 17% del gastos generales (2,33 euros) el 6% del beneficio industrial (0,82 euros), hasta alcanzar los 16,86 euros/hora. Para los domingos y festivos el precio por hora estimado es superior, al aplicarse un plus de 3.23 euros hasta alcanzar los 19.30 euros. Se preveía que el número de horas sería de 62.055, de las 1.380 son de la modalidad básica y 60.675 para dependencia. No se llegaron en 2022 a esas horas.

En la modalidad de dependencia hay un número más elevado de horas prestadas debido a que es la modalidad que predomina en el SAF de Cangas, prestando 54.549 horas en el ámbito de dependencia y sólo 922 horas ene l ámbito de libre concurrencia.

La empresa habla en el balance de 2002, en referencia al seguimiento del servicio, que la actitud de los usuarios hacia los seguimientos bimensuales que se realiza es muy positiva “ya que sienten que estamos en un contacto mucho más directo con ellos, adoptando una actitud de aceptación prácticamente total. Nos indican sentirse agradecidos y acompañados. Además, es más sencillo conocer el estado del usuario en estas visitas que de manera telefónica”, asegura la empresa que gestiona el servicio, que en su día hubo, por parte de algunos grupos políticos, intención de municipalizarlo.

Malestar entre las trabajadoras por la prórroga que el gobierno usa como defensa

La intención del gobierno local de Cangas de prorrogar el servicio a la empresa adjudicataria no es bien entendida por muchas trabajadoras, que se quejan de la situación de mucha carga de trabajo y poco salario. Cuando ayer se dio a conocer la noticia de las intenciones del Concello llovieron las críticas, ya que las trabajadoras esperaban un cambio. Pero el gobierno local utiliza la prórroga como tabla de salvación y arma contra la intenciones mostradas por la empresa que manifestó formalmente su deseo de dejar el servicio el próximo mes de junio. Sin embargo, el gobierno rescata la cláusula que figura en el contrato para mantenerlo un año más, ya que de esta fórmula no puede cambiar las condiciones del contrato y, por lo tanto, aumentar los costes del servicio al Concello de Cangas. Claro que esto, aunque soluciona una parte del problema que originaría la empresa con su marcha, que es que los usuarios sigan atendidos, no solucionaría el del personal que presta el servicio. El asunto de la prórroga se llevará al que puede ser el último pleno de la corporación municipal en este mandato. Y seguro que será de los más discutidos. Ya que el coste de la hora fue algo muy discutido antes de la adjudicación de este servicio, que quedó desierto en dos ocasiones. Claro que la empresa también explica el incremento del coste de la vida en los dos últimos años, con la inflación por las nubes y el IPC con subidas que hacía tiempo que no se producía, por lo que esta circunstancia puede llevar a que las partes negocien, aunque la prórroga no lo establezca.