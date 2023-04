Procesión de bañistas por los arenales de O Morrazo

Aluvión de turistas en O Morrazo, con destino las playas de los municipios de Cangas, Moaña y Bueu. El anticiclón está permitiendo no solo que salgan las procesiones, sino que la gente venga a las playas a bañarse y a tomar el sol. No había las colas del verano en la autovía de O Morrazo, pero había tráfico denso a lo largo de la mañana. Meteogalicia había informado que se alcanzarían los 26 grados de temperatura, así que quien más quien menos se preparó para el primer chapuzó de la temporada. ¿Pero están las playas para acoger a los turistas?

En Cangas, el arenal de Rodeira ofrecía una lamentable imagen. Las algas habían tomado la playa, algo propio de esta época, y en la zona de dunas que se encuentran cercadas para su protección se acumula basura. Nadie pensó con la antelación suficiente para que se pasara la máquina limpiadora de la Mancomunidade do Morrazo por este arenal de Rodeira, ni que operarios municipales realizaran un trabajo rápido para dejar la playa urbana limpia de la basura que se acumula. Al tratarse de una playa urbana y haber un paseo, siempre es más fácil encontrar basura.

Pero Nerga, por citar un ejemplo, de lo contrario, estaba en todo su esplendor. No había algas y en la arena un tronco de árbol había llegado a la arena, sin saber muy bien cómo. Claro que aún no es verano y hay detalles como el de señales de tráfico que se encuentran tiradas arrimadas sobre un poste eléctrico. Pero el agua estaba cristalina, algo fresca, pero que no impedía el baño ocioso de este primer desembarco de turistas.

Y con la llegada de turistas a las playas llegan las primeras multas de tráfico, en Barra, Viñó y Nerga. Al final del día se denunciaron veintiún vehículos. Hay que decir que muchos de los famosos “leiraparkings” se encontraban cerrados y otros, abiertos de forma provisional, se encontraban con la hierba hasta arriba. Y como no se está en temporada alta, no había agua en las duchas, para algunos un ejemplo de despilfarro de agua.

La solución al problema de estacionamiento en las playas más rurales de Cangas, y las más atractivas para el turismo, sigue siendo algo pendiente de resolver por el Concello, aunque a estas alturas de mandato, ya no hay esperanzas de que un proyecto en este sentido pueda salir adelante. Siempre que vuelve el buen tiempo, surge de nuevo esta problemática. Con respecto al estacionamiento de autocaravanas, el Concello habilitó plazas en el aparcamiento público de Altamira, en el casco urbano, aunque sin reunir unas condiciones dignas para unos turistas de caravana que lo que buscan es el contacto con la naturaleza. El aparcamiento se realizó con restos de escombros y linda con el cementerio municipal.

Evacuación en Ons

En Bueu, otro de los municipios con las mejores playas de O Morrazo, la presencia del turismo de Semana Santa también se deja notar, incluso en la isla de Ons, con menos tirón que las islas Cíes, pero con buena acogida de visitantes. El camping, con 200 plazas, está con un 30% de ocupación. La naviera Nabia, por ejemplo, desplazó ayer a 350 personas en su barco, aparte de la gente de la isla. Ons tiene un cupo de 1.300 visitantes diarios. Según la página del Parque nacional de las Illas Atlántica, ayer entraron casi 500 visitantes. había 910 plazas libres. Para hoy viernes hay 679 plazas libres y 1.085 y 1.143 para el sábado y el domingo, respectivamente.

La jornada de sol y playa en la isla vivió un cierto momento de tensión por una evacuación sanitaria de un isleño que acudió a ver a su familia y tuvo una bajada grande de tensión. Fue alertado el helicóptero del 061 que lo evacuó a un hospital en la península.

Mientras tanto, los Concellos ya viven la cuenta atrás para que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) confirme, a mediados de mayo, las playas que este año volverán ser galardonadas o recuperarán la bandera azul, de calidad. En el caso de Cangas, Rodeira vuelve a figurar en la solicitud del Concello después de que el año pasado no la luciera. Cangas solicita la enseña para seis arenales: Rodeira, Areamilla, Liméns, Nerga, Areabrava y Menduiña. Bueu repite con los cinco arenales de Portomaior, Lagos, Area de Bon, Lapamán y Banda do Río, playa urbana que la consiguió por vez primera el año pasado tras los trabajos de mejora llevados a cabo por el Concello. Este año estará en el punto de mira por las obras de una senda que ejecutó Portos y que fue paralizada por Costas al levantar un extremo del arenal sin autorización. Por su parte, Moaña vuelve a pedir únicamente la bandera para O Con por miedo alno disponer de socorristas para A Xunqueira. El año pasado, aún sin pedir la bandera para A Xunqueira, abrieron un puesto de salvamento, pero lo tuvieron que cerrar porque los socorristas que había contratado el Concello se fueron a puestos de otros municipios.

El talud de O Cocho sigue, un año después, en medio de la playa

Moaña comienza la temporada de playas de Semana Santa con los arenales sometidos a limpiezas puntuales, tal y como señala la concejala de Obras, Marta Freire. Señala que se repararon barandillas y algunas duchas con el personal disponible de la brigada, a la espera de que el Concello contrate el equipo de medio ambiente, que se encargará de playas y de senderos, y que se incorporará en las próximas semanas. Serán seis personas -4 oficiales y 2 peones.

La playa que sigue sin solución es la de O Cocho que lleva desde hace un año -se cumplió el pasado día 30 de marzo- con el desprendimiento de tierras de su talud cortando el arenal por la mitad. El problema de que todavía esté ahí el derrumbe, con tierra, restos de tubería y piedras- es la falta de acuerdo entre la Autoridad Portuaria de Vigo y el Concello sobre las competencias de quien lo tiene que retirar. El Concello defiende que es zona de ámbito portuario y el Puerto de Vigo alega que el derrumbe fue debido a problemas en la red del abastecimiento municipal debido a pérdidas de agua que han generado, con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento adecuado, oquedades y pérdidas de material. La Autoridad Portuaria, después de varios requerimientos al Concello, decidió en febrero encargar un proyecto de retirada del talud y facturar su coste al Concello. La obra podría rondar los 250.000 euros. La intención del Puerto es que se retire y quede todo listo antes del verano.

El Concello ya pagó la multa por los vertidos del Orxas

El Concello de Cangas sigue teniendo, entre los deberes pendientes en medio ambiente y para su litoral, el fin de los vertidos en el río Orxas, que contaminan la ría de Aldán. Precisamente, se acaba de constituir una plataforma contra la contaminación de Aldán, cuya primera reunión será este próximo viernes 14 de abril. La plataforma está promovida por el colegio de O Hío con la Cofradía de Aldán-O Hío, que desde hace tiempo trabajan de forma conjunta por buscar alternativas a estos focos de contaminación. El mal funcionamiento del bombeo del saneamiento provoca que desborden las aguas fecales de la red al exterior y que se filtren. Este mal funcionamiento ha provocado también continuos vertidos en el río Orxas que desemboca en la playa de San Cibrán, afectando a las mariscadoras y a la imagen turística de la parroquia.

Este último verano, los vertidos fueron casi constantes en una situación que motivó, tras las inspecciones realizadas a lo largo de esos meses, la incoación de un expediente sancionador en materia de vertidos al Concello por incumplimientos y desatención de los requerimientos efectuados, con fecha de 19 de diciembre de 2022. En el informe se señala que este tramo de río mostraba un aspecto muy turbio, con crecimiento de biofilm en el lecho como consecuencia de las aportaciones de aguas residuales que alcanzan el canal. Añadía que la afección visual era notable y comprendía la totalidad del tramo, entre la playa de San Cibrán y la finalización del soterramiento del río bajo la calle Estrada de Bueu (30 metros).

Añadía que en este tramo se sitúan tres aliviaderos de la red municipal de saneamiento y que uno de ellos presentaba vertido de aguas residuales sin depurar en el momento de la comprobación. Los técnicos de Aguas de Galicia procedieron a informar a la concesionaria del ciclo integral del agua del Concello de Cangas, que manifestó que ese vertido se producía por la saturación en la red de saneamiento municipal por las lluvias registradas durante de la jornada, lo que constata un mal funcionamiento y problemas en la red municipal de saneamiento del concello. Tal y como confirma ahora Augas de Galicia, el expediente recogía una sanción de 4.500 euros que ya fue abonada por el Concello.

¿Y cómo está la situación de los vertidos? Desde Augas de Galicia explican que está enmendado el punto de vertido por filtración desde el colector de saneamiento, tal y como se verificó en la inspección realizada el 11 de agosto pasado. De igual manera está enmendado el punto de vertido de aguas residuales procedente del centro de salud de la Casa do Mar, según se pudo verificar en la inspección realizada el 8 de marzo de 2023. La filtración de las aguas fecales del centro de salud había sido detectada por el Concello de Cangas como la causa de los constantes vertidos a la playa. A final de año y como solución a los problemas, el Concello había remitido una propuesta a la Xunta para abrir 100 metros del cauce del río hasta San Cibrán para detectar conexiones ilegales, de la que sigue sin respuesta por parte de la consellería.