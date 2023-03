No, parece que no. Aunque salió como de la nada, con síndrome de agujero negro de la galaxia.Fue así, sin avisar. Pero no, no es tampoco niguna nave extraterrestre en Eduardo Vicenti, es una máquina que ofrece información turística y sólo con pulsar con el dedo.

La amenaza de la revisión de las hipotecas Nos advierten las crónicas que estamos ante la gran revisión de las hipotecas, que ya se sabe que es al alza. Advierten los especialistas que será un duro golpe. Escuchamos y leemos que comunidades autónomas y concellos van a empezar a establecer líneas de ayuda para pagar las hipotecas. Lo hago con asombro. No hace mucho tiempo, el dinero público sirvió para rescatar a los bancos y ahora nuestro dinero sirve, otra vez, para que saque beneficios que no reparten. Cierto que sería la Administración la que ayudaría a los hipotecados, pero no deja de ser dinero público. Lo justo sería que el Gobierno pusiera límites a la subida de las hipotecas. Y no es intervencionismo, y, si lo es, pues que sea para estas cosas. De momento, en O Morrazo, ningún concello prepara líneas de ayuda para esto. Esas encuestas guardadas bajo siete llaves Los políticos locales están pendientes de esas encuestas que se guardan en los cajones, que se mantienen sin publicar como si fuera una reliquia que no hay que tocar. Y nos preguntan casi todos los días por ellas. Que están convencidos de que no es leyenda urbana, que estos ejemplares andan por ahí protegidos de todo mal.