Moaña plantea a Nabia recuperar los barcos del domingo y reforzar las rutas en los eventos estivales

El Concello de Moaña sigue trabajando para mejorar el transporte colectivo entre la villa y Vigo. Después de trasladar a la Xunta la necesidad de líneas de autobús con paradas directas en los hospitales, las concejalías de Turismo y de Mobilidade se comprometieron con los comerciantes a negociar con la naviera Nabia el servicio de transporte de ría entre Moaña y Vigo.

La titular de Turismo, Coral Ríos, explica que recogieron las peticiones de los comerciantes y hosteleros y solicitaron a la naviera que estudie las opciones de volver a disponer de rutas en barco entre Vigo y Moaña tanto los domingos como los fines de semana.

Los domingos de diciembre y de Navidad sí que hubo servicio, ante la avalancha de turistas que se hospedaron en Moaña, al igual que en Cangas, para poder visitar la iluminación navideña de Vigo, que adquirió una gran fama nacional en los últimos años. Sin embargo, el servicio regular en los días no laborables no existe de forma habitual desde el corte del Corredor do Morrazo durante meses para los trabajos de desdoblamiento y conversión en autovía.

Desde Nabia apuntaron ayer que podría ser viable sobre todo en los festivos de verano siempre que aumente el número de viajeros.

La propuesta del Concello incluye además reforzar con horarios especiales las rutas de Vigo a Moaña durante la celebración de eventos especiales como el Festival Intercéltico do Morrazo o el programa de Días de Mar. Coral Ríos pone como ejemplo el refuerzo de las navieras para la reciente Festa da Arribada en Baiona.

La concejala alega, también, que incluso durante la temporada alta navideña, “somos conscientes de que muchos vecinos de Vigo usan el barco para venir a Moaña a pasar el día, huyendo de la cantidad de turistas que hay en la ciudad esos días”.

El objetivo de un refuerzo del servicio en barco durante los eventos más concurridos es, además de atraer a visitantes del otro lado de la ría, reducir la cantidad de viajes en transporte particular.

Parlamento

Esta misma semana y después de recibir unas 300 quejas de usuarios, el Concello de Moaña logró que la Xunta abra la negociación con Monbus para establecer líneas de transporte por carretera directas a los hospitales Meixoeiro y Álvaro Cunqueiro. Se busca adaptar las llegadas y salidas con los tres turnos de trabajo del personal sanitario de ambos centros.

A mayores, esta demanda llega también al Parlamento gallego, a propuesta de la diputada del PSOE Leticia Gallego.

Portos estudia una oferta para reabrir la cafetería de la estación marítima

Portos de Galicia estudia una solicitud para reabrir la cafetería de la estación marítima de Moaña, que está cerrada desde hace unos tres años y medio. Ante el largo periodo sin uso el Concello planteó ubicar en el inmueble una oficina de información turística que duplique este servicio y se sume a la caseta de los Xardíns do Concello, recibiendo directamente a los que entran en Moaña por barco. Si la nueva cafetería prospera será necesario que la administración local piense en un nuevo espacio para este servicio. El club que gestiona el puerto deportivo, Moaña Mar, también apuntó a la necesidad de un punto de atención a turistas en la zona portuaria.