Bueu se echa a la calle con niños y peluches para reclamar que se cubran las plazas de pediatría

Cerca de 600 personas se concentraron durante la mañana de ayer en el entorno del Centro Social do Mar de Bueu para reclamar la reposición del servicio de pediatría en el centro de salud del municipio, que cumple ya diez días sin personal por la baja de las dos facultativas que prestan su labor allí. Desafiando a la lluvia numerosas familias acudieron acompañadas por sus hijos para visibilizar su malestar, portando decenas de peluches que quedaron depositados al término del acto en la sala Amalia Domínguez Búa, como un mensaje cargado de simbolismo de que la lucha continuará hasta que el servicio se reponga en su totalidad.

El llamamiento hecho a través de las redes sociales y por el boca a boca tuvo un importante eco en la población, que respondió de forma masiva en una jornada en la que la meteorología tampoco ayudaba a ello. Así, poco a poco los asistentes se fueron desplegando en el área situada en todo el frente de la plaza de abastos y del Centro Social do Mar, cortado al tráfico a tal efecto. Había más paraguas que carteles reivindicativos, pero estos –los mismos que fueron desplegados por diferentes puntos del municipio en días anteriores– eran muy claros en sus consignas. “Os nenos/as non votamos pero existimos e temos dereitos”, “Atención primaria, a máis necesaria”, “Sergas, menos mentiras e máis solucións”, “Coa saúde dos pequenos non se xoga” o alguno dirigido directamente al responsable de la EOXI Pontevedra-O Salnés, “Búscase xerente que dea solucións e deixe de botarse ‘flores’”.

Entre los presentes había representantes de A Voz do Paciente de Cangas, y de todas las formaciones políticas con representación en la corporación buenense: BNG, ACB, PP y PsdeG-PSOE, una cuestión que fue puesta de manifiesto en el improvisado turno de intervenciones, en el que también se dejó muy clara la intención de seguir adelante con las movilizaciones hasta que el centro de salud de Bueu recupere la normalidad en pediatría, con las dos plazas existentes cubiertas para dar adecuado servicio a unas 1.400 cartillas.

Con el micrófono abierto a la intervención de cualquier persona que lo desease fue el librero Fernando Miranda el que rompió el hielo, destacando la notable asistencia a pesar de la premura con la que se había convocado la protesta, y recordando que “hace años se pasó de dos pediatras a uno, y después de cinco meses se recuperaron los dos médicos”. Por ello, exigió que se ocupen las plazas con facultativos asignados a Bueu “y no con otros que vengan uno o dos días a la semana”.

El edil Xosé Leal habló posteriormente para recordar que la vacunación es un servicio fundamental para los recién nacidos y para recordar que lo que se está reclamando no es más que el “cumplimiento de nuestros derechos”. Apuntó que la idea es que el grupo de whatsapp a través del que se organizó la concentración siga activo, “porque no podemos perder el apoyo social, y también es importante el apoyo de los grupos políticos que hoy están aquí”. Y remató diciendo que un pediatra que visite Bueu algún día a la semana “no es una solución, sino un parche”, por lo que insistió en que había que continuar presentando reclamaciones ante el Sergas.

Más adelante procedió a dar lectura a uno de los Derechos del Niño recogidos por Unicef, el de la salud, garantizando su desarrollo, una atención tanto prenatal como postnatal y un servicio médico adecuado. También José Manuel Bacelar animó a los presentes a mantener la presión. “Esto no puede quedar en una concentración solo de hoy”, sentenció.

Concentración en Moaña

Por otra parte, la Mesa Local da Sanidade de Moaña celebró ayer la 65 semana de concentración ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, el refuerzo de las ambulancias del 061 y la cobertura de todas las plazas médicas, ya que sigue pendiente, la de nueva creación en el turno de tarde. La presidenta de la mesa y alcaldesa, Leticia Santos, aseguró que el PAC de Moaña, que sigue en Cangas desde la pandemia, tiene que volver y para que los profesionales quieran, que Sanidade lo haga con un PAC reforzado, de no solo un equipo, para que los facultativos estén amparados y las urgencias no se queden sin médico cuando el equipo tenga que salir a una emergencia.