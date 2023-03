El Sergas busca con urgencia pediatras para Bueu y las familias convocan una protesta

Familias de Bueu con menores en edad pediátrica se están organizando para movilizarse ante la falta de pediatras en el centro de salud. Los progenitores crearon un grupo de Whatsapp en el que ayer por la tarde había más de 300 integrantes y entre sus primeras decisiones está la convocatoria de una protesta en la zona del Centro Social do Mar, que será este mismo domingo a las 12.00 horas. Por su parte, desde el Sergas aseguran que el centro de salud de Bueu “mantiene una atención pediátrica de continuidad con la supervisión del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés”. Desde la gerencia aseguran que están realizando gestiones para “consolidar” el servicio cuanto antes, pero al mismo tiempo admiten que no hay disponibilidad de pediatras en las listas de sustitución.

Los convocantes de esta protesta acusan al Sergas de poner en riesgo la salud de los menores de Bueu porque el centro de salud suma ya una semana sin ninguna de sus dos pediatras [una está de permiso de maternidad y la otra de baja por enfermedad], sin cubrir sus ausencias y sin derivar a los menores a otro centro de atención sanitaria. Las familias han escogido una llamativa imagen para los carteles de esta protesta, imitando el diseño de una esquela y con el texto “Non hai pediatras en Bueu”.

La respuesta del Sergas llegó a primera hora de la tarde, a través de una nota a los medios de comunicación y de la que no informó a los propios médicos del centro de salud. El comunicado no era tanto para aportar posibles soluciones, sino que más bien era una explicación del protocolo que se sigue en estos casos y la constatación de que en la actualidad no hay pediatras disponibles en las listas de contratación.

Ante esta falta de profesionales el Sergas plantea dos escenarios. Llevar a cabo la cobertura “con profesionales de esta especialidad, que ya están trabajando y que asumen realizar intersubstituciones o prolongaciones de jornada”. ¿Qué significa esto? Básicamente que desde Sanidade intentan que pediatras de otros centros de salud del área sanitaria de Pontevedra-Salnés o incluso de los hospitales acepten prolongar o extender su jornada laboral para acudir a Bueu.

¿Y qué puede pasar si no encuentra a nadie? Esto es precisamente lo que está sucediendo. En ese caso desde el Sergas apuntan que se recurrirá a los propios médicos de familia del centro de salud de Bueu. “Como es bien sabido, durante su formación como médicos internos residentes, tienen un periodo específico en los servicios de Pediatría y cuentan con una sólida formación en materia de puericultura”, dice el comunicado.

Una afirmación que los propios doctores ponen en entredicho. El itinerario formativo en la especialidad de medicina de familia puede durar entre tres y cuatro años y durante ese periodo los médicos solo pasan entre uno y dos meses en pediatría. Un tiempo que entienden claramente insuficiente. “No es una formación consolidada y no permite garantizar una buena atención a los niños”, advierten.

Más sobrecarga y tensión con las familias

La gerencia del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés se puso ayer en contacto varias veces con los responsables del centro de salud de Bueu para explicar las gestiones que está realizando para cubrir las ausencias de las dos pediatras. Una búsqueda casi a la desesperada y que la plantilla de medicina de familia de Bueu intuye cómo acabará: con sus facultativos asumiendo la atención de los menores, a mayores de su propio cupo de pacientes. Esto preocupa especialmente porque actualmente los médicos ya cuentan con una agenda sobrecargada. Ahora mismo hay una doctora de permiso de maternidad y ante la falta de sustituto son sus propios compañeros los que se organizan para prolongar sus jornadas y poder atender a los pacientes de esta profesional.

Tampoco ocultan su preocupación porque la tensión entre las familias va en aumento, lo que empieza a traducirse en malas contestaciones e incluso en algunos casos abren las puertas de las consultas.

Más protestas

La concentración de este domingo será el primer acto de protesta, pero salvo una improbable resolución inmediata del problema no será el último. Las familias barajan otras iniciativas, como presentar una reclamación masiva en el centro de salud o incluso la posibilidad de “empapelar” Bueu con carteles con el lema “Se busca pediatra”, en una irónica alusión a las películas del Oeste.

Las familias denuncian la desatención y ponen como ejemplo el programa “Niño sano”. “Hay revisiones obligatorias, como la de los 15 días después de nacer, que no se realizan ni se deriva a las familias a otro centro”, explicaba ayer un padre.