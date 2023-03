Contrata a otra enfermera en el centro de salud ante el problema de falta de pediatras

El gerente del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores, acompañado por la directora de Atención Primaria, Marta Ocampo, se desplazó ayer al centro de salud de Bueu en pleno conflicto por la falta de las dos pediatras del servicio (de baja por enfermedad y por maternidad) y con una concentración convocada por las familias para el domingo en protesta por una situación que simbolizan con carteles, consistentes en una esquela “Non hai pediatras en Bueu”. En la puerta siguen colgados“No dia de hoxe non hai pediatra no centro de saúde”.

Flores asegura que la visita se enmarcó dentro de la agenda de encuentros semanales que tienen en los diferentes centros de salud del área, como el día anterior en Vilanova, aunque sirvió para trasladar cierta tranquilidad a los médicos de familia sobre las medidas provisionales a adoptar ante esta situación de falta de médicos de pediatría, que se arrastra desde hace más de una semana en Bueu. Este centro es el quinto del área sanitaria que se queda sin atención pediátrica con O Grove, Sanxenxo, Pontecaldelas-A Lama y Cuntis-Moraña.

Buscando en hospitales

El gerente aseguró que se han trabajado todas las opciones posibles ya que el problema de base es que no hay pediatras en las listas de contratación para suplir estas bajas. Informó que como medida provisional se iba a reforzar enfermería pediátrica, ahora con una profesional, con otra persona más para realizar en el centro de salud el triaje de los niños que llegan, como se hace en los hospitales, para ver si son derivables a atención hospitalara o pueden ser atendidos en Bueu. Insiste en que con esto no se descarga sobre el personal de enfermería una responsabilidad que no tiene.

La nueva persona ya entraría a trabajar el mismo lunes, señala el gerente del área sanitaria que confirma que, por otro lado, están buscando solución para las dos ausencias mediante la prolongación de jornada de pediatras de otros centros de salud o, incluso, de hospitales, fuera de su horario ordinario. Espera que hoy pudiera tener alguna persona, a la espeera también de concretar cuándo se podría recuperar la profesional de baja por enfermedad.

Flores confirma que la atención pediátrica no se va a agendar a los médicos de familia, solo se encargarán de las urgencias vitales de la población infantil que les llegue de ese refuerzo del triaje de enfermería.

Los médicos apoyan esta medida provisional, siempre y cuando se cumpla así, porque como dicen, si quieren atender bien a sus pacientes, no pueden asumir el programa del niño sano (control evolución, vacunas...) ni la evolución de patología crónica, que asumirán los pediatras con prolongación voluntaria de jornada. “Nos duele decir que no a los hijos o nietos de nuestros pacientes”, asegura uno de los profesionales, que ya están realizando prolongaciones de jornada por una compañera de permiso maternal desde noviembre. De 10 facultativos, están 6 operativos.

Reunión con el alcalde

El gerente también se reunió en el mismo centro de salud con el alcalde, Félix Juncal, con quien consensuó solución a problemas estructurales del edificio ya que desde el miércoles y en plena ola de frío, se ha quedado sin calefacción. Flores asegura que desde Recursos Sanitarios se va a intentar una reparación urgente de la caldera, aunque tiene años y el Concello quedó en ver otra instalación, como también se quedó en intentar un convenio a dos bandas para cambiar la cubierta del edificio.