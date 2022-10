La Xunta acepta devolver el bajo la Casa do Mar a la Seguridad Social para un puesto de la Guardia Civil en Bueu

Un día después de la reunión a cuatro bandas entre la Subdelegación del Gobierno, Concello de Bueu, Guardia Civil y Seguridad Social desde la Xunta de Galicia anuncian que “no hay ningún inconveniente” para la retrocesión parcial de los bajos de la Casa do Mar y que así se pueda abrir un puesto permanente de la Guardia Civil en Bueu. Es más, avanzan que “ya comenzaron los trámites oportunos” para esa devolución.

El edificio está cedido a la Consellería de Política Social, aunque la titularidad del mismo sigue correspondiendo a la Seguridad Social. Por eso, desde la Subdelegación del Gobierno y Concello de Bueu solicitaron el miércoles al departamento autonómico la retrocesión parcial del inmueble: únicamente el bajo de la antigua cafetería, que se encuentra vacío y sin ningún tipo de uso desde hace años. Explican que habitualmente la Seguridad Social no aceptan devoluciones parciales, pero en este caso se hace una excepción para poder albergar el puesto de la Guardia Civil.

La respuesta de Política Social no tardado ni 24 horas en llegar. La consellería explica que “no hay ningún inconveniente” para atender esa solicitud y aseguran que se ha activado ya el procedimiento para poder materializar esa retrocesión parcial.

Algunas de las fuentes consultadas explican que, hasta ahora, el problema era que la solicitud de cesión la realizaba el Concello de Bueu con la intención de poner luego el bajo a disposición de la Guardia Civil. Este procedimiento no era el ajustado porque la administración municipal no es la titular del inmueble. Ahora será Política Social quien devolverá el local a la Seguridad Social, que no tendrá ningún obstáculo para cederlo a la Guardia Civil.