El PP no se fía y acusa al gobierno de incumplir el acuerdo plenario de liciar la piscina “A Balea”

El grupo municipal del PP no está por la labor de acudir el próximo miércoles a la comisión especial de la piscina de Cangas, donde se presenta la propuesta del estudio realizado por la Universidad de Santiago de Compostela, que considera que la mejor fórmula de gestión de esta infraestructura municipal es la gestión directa a través de una empresa pública. Asegura que hay aspectos en la propuesta que son significativos, como las proyecciones contempladas en la memoria, que establece que los periodos de inicio sería el año 2021, cuando aún n ose sabe si podría iniciarse en el año 2023. También menciona el PP la subida salarial del 1,8% entre el año 2022 y 2023, “cuando sabemos que va a ser superior en la mayoría de los sectores económicos”. El PP hace referencia a que la propuesta establece que la subida de la electricidad fue en el año 2022 de un 3% anual, cuando ese dato está fuera de la realidad; y que los costes totales de explotación varían del año 2022 al 2023, en un 2%, cuando la inflación fue muy superior. “Estas variaciones ya provocan una distorsión en la evaluación de los costes del servicio para el periodo de 10 años establecido en la memoria”.

Pero al PP lo que le ofrece menos credibilidad es el concejal y primer teniente de alcalde de Cangas, Mariano Abalo, como convocante de la comisión, que califican de nula. Afirma que no respeta a los grupos de la oposición y porque utiliza de forma demagógica los informes externos.

Lo que más indigna al PP es que no se haya respetado las decisiones del pleno, ya que meses atrás se acordó por mayoría una moción que establecía lo contrario que se propone ahora, que de forma urgente se licitara la gestión del servicio de explotación de la piscina municipal. “El gobierno local demuestra que no tiene pensado hacer cumplir las decisiones del órgano soberano del Concello, como es el pleno”.

Hay que tener en cuenta que desde el año 2017, la piscina municipal A Balea se está gestionando de una forma irregular. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anuló la concesión del servicio a la empresa que sigue explotando las instalaciones.

Afirma que el periodo de irregularidad en la gestión trajo consigo un abandono de las instalaciones por parte del gobierno de Cangas.

Cinco años con una concesión anulada

El PP afirma que la piscina municipal de Cangas lleva más de cinco años en una situación de ausencia de mantenimiento de las instalaciones, sin demostrar el Concello el más mínimo interés en solucionar algunas deficiencia que se pueden arreglar a corto plazo. “El único interés de fue el encargo de informes para ganar tiempo y mantener vio un problema, como le gusta hacer a Mariano Abalo. Desde el año 2018, cuando se encargó el primer informe hasta el día de hoy, no se hizo en la práctica ni materialmente ninguna actuación que intentara solucionar los problemas. Se dejaron abandonadas las instalaciones y su deterioro es mucho más grave que hace cinco años. Ahora se nos convoca a una reunión, do solo existe una propuesta. Se nos presenta una memoria elaborada por el concello de Cangas que este gobierno quiere imponer”. Afirma que PP que no pone en duda la capacidad profesional de las personas que trabajaron en la elaboración del estudio. Pero que sí tiene dudas más que fundadas de las intenciones del gobierno de Victoria Portas y de Mariano Abalo, que cada vez que encargan un informe solo buscan alargar en el tiempo un problema para sacar el mayor rédito político de la situación, “porque viven políticamente de las miserias y conflictos vecinales”.