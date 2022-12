Herido un cartero de Cangas tras caer con su moto al cruzarse un perro en la calzada

Un trabajador del servicio de Correos sufre heridas graves en una pierna tras caer de la motocicleta que pilotaba en el lugar de Outeiro-Balea, donde realizaba el reparto de correspondencia, poco después del mediodía de ayer. El accidentado comunicó a los servicios de emergencias que el percance se produjo al atravesarse un perro en la calzada, que le hizo perder el equilibrio, quedando aprisionado bajo su moto, de pequeña cilindrada, que le produjo las fracturas en la pierna, por las que fue trasladado en ambulancia al hospital Concheiro, de Vigo.

El hombre fue atendido in situ por algunos vecinos y un compañero de Correos que se trasladó a lugar hasta que llegaron los equipos de emergencias. En un primer momento se informó de un accidente laboral en una oficina postal de Outeiro-Balea, que no existe, aunque el 112 concretó luego que el siniestro se había producido en carretera, junto al cruce que enlaza con Areamilla y As Barreiras, próximo al parque infantil de ese lugar, movilizando a la Policía Local, 061 y Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil.

Los medios trasladados a la zona contemplaban la posible rotura de tibia y peroné, debido a la deformidad en la pierna, aunque el alcance de las lesiones estaba pendiente de valoración hospitalaria. El accidente no causó problemas en el tráfico rodado.

Aceite en la calzada y caída de ramas por viento

Efectivos de Emerxencias-Protección Civil tuvieron que limpiar y aplicar líquido dispersante en varias zonas del centro urbano de Cangas por acumulación de aceite o carburantes en la calzada procedentes, supuestamente, de la fuga de algún vehículo. El problema afectó a la Avenida de Ourense, Paseo de Castelao y Montero Ríos, entre otros, según alertaron varios usuarios, aunque no hay constancia de que se produjera ningún accidente como consecuencia del pavimento resbaladizo. Los medios de emergencias municipales también acudieron a levantar o reponer algunos contenedores desplazados por el viento, que además derribó la rama de un árbol en el entorno de A Portela, aunque no afectó a la circulación. También se informó de la caída de una uralita en la calle San Xosé, que no habría producido daños.