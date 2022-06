Escolares de quinto de Primaria de los centros educativos de Moaña comenzaron una serie de visitas guiadas por el río da Fraga denominadas “Descubrindo o bosque de ribeira”. Se trata de una actividad dentro del programa Aprende Moaña para poner en valor el entorno de este sendero. Las rutas están guiadas por el técnico medioambiental Antón Rey, que también las ameniza con actuaciones musicales con ukelele. Cuando el río suena...

Euloxio López, atrapado en un tren a Monforte

El exalcalde de Cangas, Euloxio López, estuvo el domingo atrapado en ese tren que se averió en medio de la nada entre Vigo y Monforte. En uno de los días más calurosos del verano que nos espera, el exregidor y otros muchos estuvieron sin agua durante horas esperando un rescate fuera de las vías férreas.

Las grabadoras también funcionan en los Concellos

No solo es el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, el que parece que anda con una grabadora de un lado a otro, también este estilo parece que está en auge en los concellos de O Morrazo. Ya nada se escapa, ya no hay reuniones cerradas; ahora son públicas de una manera u otra. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se decide, porque al minuto está en las redes sociales. No miro a nadie.

Nuevo concurso de carteles para el Cristo

Que me cuentan que va a haber un concurso de carteles para las Fiestas del Cristo. Esperemos que esta vez no haya problemas con é.