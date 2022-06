Bueu abrirá este mes el área de Achadiza con espacio para unas 60 autocaravanas

El Concello de Bueu proyecta abrir este mismo mes la parcela que está acondicionando en Achadiza para destinar a área de autocaravanas y que, según las primeras estimaciones, tendrá capacidad para albergar entre 50 y 60 de estos vehículos. El regidor buenense, Félix Juncal, visitó un espacio en el que a partir de la próxima semana se acometerá la explanación, obra previa a la conexión con los servicios básicos de abastecimiento de agua y saneamiento. La previsión es que a lo largo de este mes los trabajos estén completos y será entonces cuando se pueda hacer un cálculo más preciso de la capacidad de esta finca y se ponga a disposición de los potenciales usuarios.

Lo que también pudo explorar Juncal son las posibilidades de los terrenos tras la tala de árboles realizada. Esto ha permitido aclarar una zona que por las vistas que ofrece será acondicionada como mirador natural y que, en palabras del alcalde, “será un atractivo más de este lugar”. Asimismo, la existencia de zonas a diferente altura permitirá también diferenciar el espacio propiamente destinado a las autocaravanas y afines y el de servicios complementarios. Y es que aunque inicialmente el uso que se le dará a esta parcela municipal será el de las autocaravanas, no se descartan otros usos para un lugar con una situación privilegiada, cerca tanto de la zona de playas como del caso urbano de la villa.

Desde el gobierno local se asegura que el interés de los autocaravanistas en este área es creciente en las últimas semanas, en las que se han recibido varias llamadas para preguntar por su apertura. “La gente nos anima, porque creen que es una actuación necesaria y la agradecen”, aseguran desde instancias municipales. El espacio tiene una superficie superior a las dos hectáreas y ha sido adquirida por el Concello por un precio de 160.000 euros, financiación que ha llegado a través del Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra.

El gobierno local promete “contundencia” contra quienes pernocten en zonas no autorizadas

En paralelo al acondicionamiento del área de Achadiza el gobierno local ha prometido “contundencia” a la hora de sancionar la presencia y pernocta de autocaravanas en áreas no autorizadas. En este sentido, el Concello se pondrá en contacto tanto con Policía Local como con Guardia Civil –que tiene las competencias fuera del casco urbano– a fin de que controlen las actuaciones fuera de la ley. “Si habilitamos un área para estos vehículos es para que se use y para que la gente sea responsable”, defiende Juncal.

Lo que tiene muy claro el gobierno local es que no se quieren consentir las situaciones de años anteriores, con una superpoblación de autocaravanas en zonas de gran impacto natural y social. “Nuestro deber es garantizar los servicios a los residentes de los lugares próximos a los espacios naturales”, subrayan desde el Concello, en referencia al entorno de Cabo Udra. Precisamente en esa zona la Consellería de Medio Ambiente en colaboración con el Concello acometerán en los próximos días la señalización del lugar con la regulación y limitaciones en esos espacios protegidos de la Red Natura.

La variante de Tuia se preparará la próxima semana

Dentro de su plan de cara al verano el Concello de Bueu también iniciará la próxima semana las obras de acondicionamiento de la variante de Tuia, una actuación que cuenta con un presupuesto de 48.000 euros. Los trabajos consisten en el asfaltado del denominado camino de A Carrala, que ya el año pasado fue utilizado como vial de salida desde la playa con sentido único. Entonces se había apostado por una intervención blanda, que no acabó de ser efectiva debido al volumen del tráfico recibido pero, sobre todo, por el tipo de vehículos que lo utilizaba, con notable presencia de autocaravanas. Es por ello que ahora se acometerá el asfaltado del camino en los dos tramos de titularidad pública, dejando en medio una parte que está en manos privadas, pero en el que sí está autorizado el paso. En total son 570 metros de longitud y 2.300 metros cuadrados de superficie.

“Es un refuerzo importante en los accesos y en la movilidad de un vial cada vez más utilizado”, señala Juncal, que no rehúye la autocrítica a la hora de reconocer que “el año pasado no fuimos capaces de resolverlo con una actuación que no fue efectiva por el elevado número de vehículos de todo tipo que circulaba por él”. La zona también contará con un espacio de estacionamiento, el mismo que el verano pasado, con capacidad para albergar alrededor de 60 vehículos. El arenal de Tuia es uno de los más visitados de Bueu, especialmente los fines de semana, lo que en años anteriores había provocado problemas de embotellamientos.