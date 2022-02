288 multas en Moaña por incumplir restricciones durante la pandemia

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la imposición de ocho multas a otros tantos vecinos de Moaña que no pudieron ser notificados por vía ordinaria. Todas ellas sancionan incumplimientos de las restricciones impuestas en las distintas fases de la pandemia. Entre todas suman un importe de 760 euros, pues ninguna supera los 100 euros. En total, contando las que sí fueron notificadas, desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020, el cuerpo municipal de Moaña impuso un total de 288 multas. Todas ellas se corresponden con incumplimientos como no utilizar la mascarilla obligatoria en distintos espacios, saltarse el toque de queda o los cierres perimetrales en los momentos más duros de la pandemia o el incumplimiento de la limitación de permanencia de grupos de no convivientes en espacio público cuando esto también tenía restricciones.

De todas formas, la inmensa mayoría de las multas se corresponden con el incumplimiento del cubrebocas. El pasado fin de semana, el primero desde Fin de Año sin limitaciones de los horarios habituales en la hostelería y el ocio nocturno, la vigilancia policial de Moaña se reforzó para garantizar que los locales cumpliesen con sus permisos de apertura habituales. Se llegó a sancionar a un establecimiento la madrugada del sábado para el domingo al estar abierto a las 3.50 horas de la mañana y presuntamente sirviendo a clientes en el interior y exterior del establecimiento. Por fechas, la inmensa mayoría de sanciones se impusieron entre mayo y septiembre de 2020, cuando comenzaron las fases de desescalada del primer Estado de Alarma, que encerró en sus casas a casi toda la población durante la primavera de 2020. En estos meses se sancionaron 158 presuntas irregularidades. Con la tercera ola, en enero y febrero de 2021, se endurecieron de nuevo las restricciones y la Policía Local detectó y sancionó 45 presuntas irregularidades. Ya en marzo y abril del pasado año las multas por saltarse alguna restricción bajaron a las 41. Finalmente, hasta la conclusión del 2021 se impusieron otras 44 sanciones. Muchas de estas sanciones están recurridas y ahora se debe determinar si acaban o no en el pago de las multas por parte de los sancionados. Casi 90 vecinos superan el COVID en un día La desescalda de la sexta ola de la pandemia de COVID-19 sigue en marcha y el día de ayer fue muy positivo en cuanto a la situación sanitaria de la comarca. Y es que en solo 24 horas dejaron atrás el virus hasta 89 vecinos de la comarca. En estos momentos hay 1.055 morracenses contagiados y confinados, de los que 430 contrajeron el coronavirus a lo largo de la última semana. Por municipios Cangas suma 445 positivos, 37 menos en un día. En Moaña hay 376 vecinos contagiados, con 43 curados en las últimas 24 horas. En Bueu, por su parte, hay 234 positivos, nueve menos que ayer. Homenaje a las víctimas de la residencia Vellez Digna organiza mañana, sábado 19 a las 16.30 horas, un homenaje a las víctimas del COVID-19 en la residencia de mayores de Aldán, que fue el punto que sufrió más fallecimientos de la comarca desde el inicio de la pandemia, todos concentrados en la primera ola. La quedada es en el campo de fútbol de San Amaro, en Aldán, a 50 metros de la salida del Corredor do Morrazo. Será un acto de recogimiento y podrán hablar los que quieran compartir sus experiencias.