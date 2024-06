Consumo e ocio responsables na “2ª feira do mercado social de Cangas”, o sábado, no Sinal

A “II Feira do mercado social de Cangas” celebrarase nos Xardíns do Sinal (Alameda nova) este sábado, día 8, de 11.00 a 20.00 horas, con propostas de ocio e consumo responsable. Proxectarase a curtametraxe “Os pousos do café” e haberá unha cata de chocolates de Comercio Xusto, ambas promovidas por Solidariedade Internacional de Galicia; e narración oral con “Un saco de contos”, por María da Pontragha.

No “espazo de diálogo” falarase de “Saúde mental e comunidade”, pola Asociación Xaruma; “Cooperativas e asociacións, aspectos destacados do seu réxime legal, fiscal e contable”, por Interpyme Asesores; “Unha transición enerxética para as persoas”, por Nosa Enerxía; e “Que é o decrecemento”, por Rede para o Decrecemento.

Pola tarde haberá un “(Re)encontro de grupos de consumo” , a cargo de Árbore Cooperativa; narración oral “A Fraga de Pasacorrendo”, por Carme Penim; o circo “Rogelio, un pallaso en recuperación”, por Assircópatas-Dani Blanco e acto de clausura. Entre as actividades paralelas, presentación de “As bicicletas si son para Galicia”, no posto de Catro Ventos Editora; o obradoiro “Fai a túa compresa”, de Proxecto Xerminando; ou a instalación artística “Deconstruíndo consciencias”, por Galicia Latente.