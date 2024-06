Cangas ofrece a la oposición un presupuesto de 19,3 millones y confía en que Portas le dará el sí

El presupuesto del Concello de Cangas para 2024 ya tiene una cifra: 19.278.632 euros. Es la que figura en el documento remitido por la edila de Facenda e Persoal, Xiana Abal (BNG), a las portavoces del PP y AV, Dolores Hermelo y Victoria Portas, a las que emplaza a resolver dudas y valorar aportaciones para acercar posturas. Podrán hacerlo en una junta de portavoces que se celebraría la próxima semana, previa a la convocatoria de un Pleno para votar su aprobación, si es posible antes de que remate junio. Convencer a los populares –que suman 10 de los 21 miembros de la Corporación– de que las cuentas que hace el Gobierno local y sus prioridades responden a las necesidades reales de Cangas parece misión imposible y no entra en la agenda del tripartito, pero sí confía en persuadir a la única concejala de Alternativa dos Veciños para desequilibrar la balanza a su favor y renovar un presupuesto que se prorroga de forma sistemática desde 2020, dictado por el Covid.

La cuantía que se baraja para 2024 es casi idéntica a los 19,2 millones del ejercicio 2018, el último prepandemia, y responde a “datos reais”, subraya Abal. Son casi cuatro millones de euros más que lo que puede disponer actualmente el Concello, aunque casi la mitad del total se lo llevan los salarios del personal municipal, que ascienden a 8.754.001 euros. De la otra mitad, se reservan partidas para hacer frente a las deudas reconocidas por los juzgados, como devolverle a Promalar, con intereses, el dinero adelantado por el convenio urbanístico para construir unas 5.000 viviendas en Aldán, que no fructificó –el Concello prevé liquidarla en cuatro anualidades de 360.000 euros–, o el abono de los intereses pendientes con la UTE del agua, para el que se establecen dos anualidades de 145.000 euros.

La concejala de Facenda mantiene cierta discreción sobre las partidas inversoras, aunque el documento remitido a la oposición apunta a un importante incremento para servicios sociales, como el de Axuda no Fogar (SAF) que pasaría de 950.000 euros a 1,4 millones. Esa era una de las principales demandas de AV, que ahora se ve atendida. También habrá más dinero para infraestructuras deportivas, como son la necesaria reforma integral de la piscina A Balea –que además se gestiona con un contrato en precario–, la sustitución del césped del campo de fútbol de O Morrazo o la puesta a punto de todos los pabellones deportivos, como O Gatañal, Romarigo y los de varios centros escolares.

Otro apartado al que se daría respuesta con el nuevo presupuesto es el de los convenios con otras administraciones para hacer frente a proyectos acordados con otras administraciones, como los 300.000 euros para peatonalizar el ámbito de Eduardo Vincenti y Montero Ríos acordado con la Diputación, o una partida “genérica” que permitiría abordar el de la urbanización de parte del vial A Madalena-Herbello, aunque en este caso aún no hay un convenio firmado ni tampoco interés del presidente provincial, Luis López, por recibir a los gobernantes cangueses para concretarlo, lamentan desde el consistorio.

Tampoco se reserva una partida específica para la compra de la finca de O Frendoal de Aldán, conocida como “Bosque Encantado”. Entre otros motivos, porque no está oficialmente en venta, subraya Xiana Abal, aunque se valoraría esa opción en caso de que la situación cambie. Por contra, sí habría fondos para comprar la capilla de Santa Marta y la parcela que la acoge, sobre la que existen negociaciones entre los propietarios y el concejal de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG).

No hay partida específica para comprar el "Bosque Encantado" de Aldán porque "ni siquiera está en venta" / G. Núñez

Asimismo, las áreas de Turismo y Cultura también se vería reforzadas si se aprueba el presupuesto elaborado por el Gobierno local, dando así respuesta a las reiteradas demandas de sus titulares. “Con case catro millóns de euros más que agora poderemos atender moitas das principais necesidades de Cangas e acabar co bloqueo absoluto que padece o Concello”, asegura la responsable municipal de Facenda, e insiste en que el problema actual no es económico, sino político, porque hay dinero en las arcas del consistorio pero no se puede disponer de él.

Reunión y presentación pública antes de llevarlo a Pleno

El envío de la propuesta de presupuesto del Concello de Cangas para 2024 al Partido Popular y Alternativa dos Veciños se produjo el lunes, asegura la concejala de Facenda e Persoal, Xiana Abal, aunque estuvo precedida de varias reuniones con el grupo que lidera la exalcaldesa Victoria Portas y “hai sintonía” para llegar a acuerdos, porque la mayoría de sus demandas y propuestas fueron atendidas, señalan desde el tripartito. Muy pocas no se pueden atender “porque non podemos hipotecar Cangas”, aunque creen que no son tan relevantes para que AV impida aprobar el documento. Con el PP ni siquiera se intentó un acercamiento en busca de consenso, pues “sempre dixeron que nunca aprobarían un orzamento noso”, recalca Abal. Destaca la responsable de la hacienda municipal que en este tiempo también mantuvieron negociaciones con representantes de la plantilla de trabajadores, con al menos cinco reuniones, y se habló de “resolver múltiples irregularidades” y de retomar la RPT (Relación de Postos de Traballo) para la que existe un contrato con la empresa Galibalia. Los próximos pasos previstos por el Gobierno de Cangas son la reunión de portavoces, la próxima semana, y una “presentación pública do documento á cidadanía” para darlo a conocer y resolver dudas. Cumplido el trámite, se sometería al debate en un Pleno de la Corporación y necesita al menos 11 votos (el Gobierno solo suma 10) para aprobarlo. La decisión del AV será determinante.

Suscríbete para seguir leyendo