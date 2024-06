La jungla antes de la playita

No se puede decir que en Moaña no hay verde. Miren ustedes la “jungla” que rodea al paseo de A Xunqueira y por la que hay que pasar para llegar a la propia playa. En los últimos días no faltaron las bromas de aquellos que comparan esta vegetación con la limpieza de franjas secundarias que el Concello obliga a los vecinos en sus terrenos particulares.

El horario de la biblioteca de Cangas ya es visible para todos

El horario extendido de la biblioteca central de Cangas para este mes plagado de exámenes dio bastantes vueltas. Al final por fin se acordó una hora de apertura y de cierre hasta final de mes. Sin embargo, el cartel que se puso para que los estudiantes conociesen la nueva norma no era apto para miopes. La letra era tan pequeña que casi había que usar una lupa para poder descifrarla. Nos comentan que ayer se resolvió este problema y se puso un cartel en condiciones. Con letra para todas las dioptrías.

Coiro desde la Estación Espacial Internacional

El histórico despegue de la nave tripulada Starliner de Boeing, que se registró ayer desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, llevará hasta al Estación Espacial Internacional a los veteranos astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams. El lanzamiento se siguió en directo desde todos los rincones del planeta y en los comentarios en el live de Instagram se sucedían las demostraciones de orgullo patriótico con las bromas más típicamente gallegas. Así, el vecino Mauro Bernárdez no dudó en pedir a los astronautas: “Pitar cando esteades por Coiro”. A ver si le hacen caso.

