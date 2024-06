“Llegamos bien preparados porque tuvimos profesores estrictos este año”

Los 248 jóvenes de O Morrazo que esta semana se enfrentan a los exámenes de la ABAU (Avaliación de Bacharelato e Acceso á Universidade) iniciaron ayer las pruebas para las que estuvieron preparándose a lo largo de todo el curso. Los nervios de la jornada propia hicieron que algunos de los estudiantes tuviesen incluso problemas para dormir, aunque como regla general fueron ganando tranquilidad a medida que pasaban las pruebas. Al mediodía muchos de los morracenses confesaban que se esperaban unas preguntas más complicadas. Habían completado los exámenes de Lingua Galega y de Inglés. En el primero casi todos coinciden en la dificultad que supuso la pregunta sobre el infinitivo conjugado “porque es una pregunta que no suele caer, pero el resto está dentro de lo esperado”, explicaba durante el parón para comer Irene del Río, estudiante moañesa del IES As Barxas y que eligió la otra opción en Gallego. Del Río explica que acude a las pruebas sin una decisión clara sobre qué carrera prefiere “aunque algo de ciencias” como su Bachillerato. Esta indecisión le permite “afrontar con menos presión los exámenes y después, en función de la nota, veré mis opciones”.

Compañerismo entre los estudiantes del IES As Barxas. | / FdV

Su compañera de instituto, Silvia Rodríguez, llegó a los exámenes que los moañeses realizan en la Escola de Exeñaría Industrial del campus de la Universidade de Vigo con las cosas más claras. “Cursé el Bachillerato de Humanidades y quiero estudiar Filología Clásica. Me gusta sobre todo su parte histórica”, apunta. El año pasado la nota de corte no fue especialmente alta en esta carrera y reconoce que incluso quedaron plazas por cubrir. Pero no se relaja “porque nunca se sabe cuánta gente la elegirá este año”.

Hasta 71 personas se examinan por el IES Mª Soliño, medio centenar procedentes de 2º de Bachillerato. | / FdV

Los institutos de Cangas son los que más alumnos presentaron de la comarca. El IES María Soliño acudió con 71 estudiantes. De ellos, 50 cursaron 2º de Bachillerato este año. Una de ellas es Salma Graña, quien también se sorprendió “por la pregunta de los infinitivos conjugados”. En el examen de Inglés considera que las cuestiones fueron “asequibles, aunque un texto sobre el robo de bicicletas en la ciudad de Reikiavik tenía una interpretación algo dudosa”.

Graña parte con una media de un 10 en Bachillerato y espera subirla hasta un 12,4 como mínimo, esta semana. Y es que su intención es estudiar Biotecnología.

Su compañera en el instituto María Soliño, Carmen Martínez, hizo hincapié al mediodía en las preguntas de sociolingüística en el examen de Gallego. Quiere alcanzar al menos un 11,7 de nota media para acceder a la carrera de Física, aunque todavía se está pensando si elegir esa vía o apostar por la Farmacia, otra de las disciplinas que le gustan.

Los alumnos del Johan Carballeira antes de entrar en las aulas. / FdV

“Llegamos bien preparados porque tuvimos profesores estrictos este año”

También de Cangas acudieron los estudiantes del IES Rodeira, que presentó a las pruebas de este año a 68 aspirantes a entrar en la universidad. En cuanto a Bueu, los examinados del IES Johan Carballeira son los únicos de la comarca que no acuden al campus de Vigo, sino al de Pontevedra. Hasta el jueves se examinarán en la Facultade de Educación e Ciencias do Deporte.

Del Johan Carballeira acudieron 26 alumnos en total de los que 22 completaron 2º de Bachillerato este mismo curso y se le suman los de años anteriores o los que proceden directamente de ciclos y se presentan solo a la parte específica. Isaac, estudiante de este centro bueués, explicaba tras la primera mañana que los exámenes le parecieron “muy fáciles. A lo largo del curso tuvimos profesores estrictos y creo que llegamos bien preparados”.

Eso sí, los morracenses no perdonaron ninguno de los respiros entre examen y examen para dar un último repaso en los pasillos de las facultades.

Coincidencias

En solo tres meses, muchos de los 2.827 alumnos que en total se enfrentan a la ABAU esta semana volverán a pisar los dos campus de la UVigo. Pero esta vez ya convertidos en universitarios. Las primeras impresiones y los nervios de última hora de los alumnos de otros institutos de la provincia son similares a las explicaciones que daban los jóvenes de O Morrazo. Así se comprueba, por ejemplo, de las declaraciones de Eva, del IES Álvaro Cunqueiro, a la que la ha tocado examinarse en la Facultad de Comercio, la misma donde ella quiere estudiar el próximo curso gracias a su esfuerzo y también a la ayuda de sus anillos de la suerte.

La jornada arrancó con normalidad en el campus de Torrecedeira a igual que en todas las comisiones delegadas de Galicia, tal y como informó la CIUG. Y tras el primer examen, que este año fue el de Lengua Galega y Literatura, la tensión comenzó a atenuarse y las sonrisas afloraron en el rostro de los estudiantes. “Teníamos muchos nervios, pero nos explicaron todo muy bien y en cuanto empiezas a escribir se te van”, comentaban Adela, Dani y Nerea, alumnos del IES República Oriental do Uruguai (ROU) y, si la nota final les llega, futuros estudiantes de Fisioterapia, Ingeniería Informática y Farmacia.

Último repaso de los alumnos del IES Rodeira de Cangas. / FdV

Han pasado las última semanas entre la biblioteca, la academia y el instituto, estudiando “cada rato” que podían y “hasta el último segundo”. Excepto Dani, que optó por una estrategia diferente. “Ayer [por el lunes] me tomé el día de relax, me pasé la tarde dándome unos chorritos en el spa”, revelaba entre risas. “Y le salió genial”, bromeaban sus compañeras.

Aunque todos coincidían en que el examen había sido fácil, los autores y el tema elegido para el comentario crítico, el Samaín, recibieron algunas críticas. “Es un poco complicado pensar ideas, pero también estuvo divertido”, apuntaba Noa, del ROU.

“Me lo esperaba bastante más difícil, la presión que nos meten durante todo el curso no es equivalente al examen”, añadía su compañera Uxía, que portaba como amuleto una imagen de la Virxe da Franqueira que le regaló su madre. También para invocar la suerte, la hermana de Claudia le entregó una postal y la abuela de Alba, una pulsera.

Y es que toda ayuda es bienvenida para poder matricularse en sus carreras anheladas: Criminología, Educación Primaria, Publicidad o un doble grado en Historia y Política. “Es mejor estudiar lo que te gusta de verdad porque tendrás que trabajar en eso toda la vida”, decía convencida Alba, una futura psicóloga.

Politécnico y A Guía son otros dos institutos vigueses que se examinan estos días en el campus histórico de Torrecedeira. Damián, Andrés, Miguel, Paula y Darío se mostraban satisfechos tras la primera prueba, que les sirvió para relajar nervios antes del “día duro” que tienen hoy por delante, cuando tendrán que examinarse de asignaturas como Lengua española e Historia.

“Estaba agobiada, pero me sorprendió que hasta me sobró tiempo y pude repasar. Me salió bastante bien. Resuelves fácil con lo que estudiaste durante el curso”, celebraba Paula, que quiere estudiar Ingeniería en Diseño Industrial.

Damián va a matricularse en un ciclo superior de FP pero quiere superar la ABAU por si cambia de opinión en el futuro. Andrés optará por Matemáticas o alguna ingeniería si no le da la nota, mientras que Miguel y Darío se decantan por Ingeniería Electrónica e Industrial y Biotecnología, respectivamente.

A pesar de la “inesperada” irrupción del Samaín en la selectividad, otro grupo de alumnos del Álvaro Cunqueiro también se mostraban satisfechos tras acabar el primer examen. “Excepto el comentario y las preguntas de literatura, que podían ser más fáciles, el resto fue asequible. Nada mal”, aseguraban estos aspirantes a estudiar Economía, Periodismo, Ingeniería Informática Criminología, Comercio y Trabajo Social.

Y eso que tuvieron que enfrentarse a algunas dificultades derivadas del mobiliario y las altas temperaturas. “Las mesas son enanas y no nos cabe ni el folio. Y en el primer examen ya olía mal”, lamentaba entre risas una de las alumnas.

