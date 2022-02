Inmoglaciar reactiva el plan para la manzana 5 de As Lagoas, con más de 50 nuevas viviendas

La promotora inmobiliaria Inmoglaciar está dispuesta a reactivar el proyecto para la construcción de un edificio en la manzana 5 de As Lagoas, en el centro de Bueu. Después del parón y la incertidumbre que ha supuesto la pandemia por culpa del coronavirus la empresa acaba de mantener una reunión con responsables municipales para abordar cómo se podría ejecutar la construcción y para aclarar los ajustes que son necesarios en el proyecto. Si se cumplen las previsiones, la nueva edificación podría albergar entre 50 y 60 nuevas viviendas, además de bajos comerciales, y desde la Concellería de Urbanismo no descartan que se pueda aprobar la licencia antes del verano.

Este terreno es el solar más grande de titularidad privada que queda por desarrollar dentro del sector 1 del plan parcial de As Lagoas. Su superficie en planta es de unos 3.000 metros cuadrados y después del proceso de liquidación concursal de Gaeva 2000 quedó en manos de un banco, hasta que finalmente fue adquirida por Inmoglaciar. El proyecto que plantea la empresa es un edificio en forma de U, con una plaza interior de carácter privado y que estaría orientada hacia la zona en la que se ubica el parque infantil de As Lagoas. Una plaza en la que no se descarta la construcción de una piscina para uso de los residentes.

La normativa urbanística permite la construcción de bajo, tres plantas y aprovechamiento bajo cubierta, a lo que habría que unir al menos un sótano para aparcamientos. La principal duda era si los bajos se podían destinar a viviendas o si deberían tener usos comerciales o de otro tipo. Una cuestión que parece que quedó resuelta en la reciente reunión celebrada en el Concello de Bueu con los técnicos y asesores municipales.

Al final se aplicará “una solución mixta” que implicará reducir ligeramente el número de viviendas previstas, que iban a ser 65, tal como explica el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva. Aquellos bajos que se encuentren en la misma rasante de la calle no pueden ser destinados a viviendas, sino que deberán tener un uso comercial o de otras características diferentes a la residencial. Es lo que ocurrirá en el frente hacia la calle José María Estévez.

No obstante, el diseño del edificio en forma de U y la propia topografía del terreno propicia que habrá otra parte de la construcción que de manera efectiva tendrá la consideración de una primera planta por lo que en ese casi sí que se podría autorizar el uso de vivienda para alcanzar esa “solución mixta”, explica Martín Villanueva. Es el caso del frente hacia las calles de O Santán y O Ferrolán. Así, se prevé que finalmente el número final de pisos oscile entre los 50 y los 60.

Durante el reciente encuentro los representantes de la promotora mostraron su interés en desarrollar cuanto antes este suelo y explicaron al Concello que Bueu resulta un “sitio atractivo”, tanto con respecto a otros municipios del entorno como del otro lado de la ría de Pontevedra. “Creen que habrá demanda y las dos partes estamos interesadas en que la actuación salga adelante. Para el Concello es importante tanto por los ingresos que puede suponer en concepto de licencias como para dar una solución a un solar vacío en pleno centro urbano”, argumenta Villanueva. El terreno, con una superficie de tierra, se emplea actualmente como aparcamiento y no siempre en las mejores condiciones. “En el invierno hay muchos baches por culpa de las lluvias y en el verano genera mucho polvo”, señalan desde el consistorio.

El Concello dispone de cuatro parcelas, que quiere para VPO

La urbanización de esta parcela significará el desarrollo del solar privado más importante que queda dentro del sector 1 de As Lagoas, pero aún quedan más terrenos por urbanizar. Uno de los propietarios más importantes es el propio Concello de Bueu, que dispone de hasta cuatro fincas. Tres de ellas están situadas en la calle Jesús López Cortizo “O Ferrolán”, con superficies de 279, 490 y 233 metros cuadrados, y una cuarta en el entorno del compostero de la calle José María Estévez.

Estos terrenos forman parte del Patrimonio Municipal do Solo (PMS) y la intención es destinar al menos los de O Ferrolán a vivienda de protección oficial (VPO). El edil de Urbanismo señala que además aún hay otra finca más de titularidad privada, en el entorno de las calles José María Estévez y Santán, así como un suelo dotacional del Concello de 145 metros cuadrados.

El edificio de la Praza Massó, pendiente de Patrimonio

En estos momentos solo hay dos proyectos de vivienda colectiva a trámite en Urbanismo, que son los primeros desde la crisis del mercado inmobiliario. Uno es el de Inmoglaciar para As Lagoas y el otro es el que promueven Construcciones Cabdodevila y Promotora Garci-Castro en la Praza Massó, que incluye sótano, bajo, cuatro plantas y aprovechamiento bajo cubierta. En este caso se está a la espera de un informe de Patrimonio debido a la cercanía del Museo Massó, que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC).